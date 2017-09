Anderlecht, l'excellent point de chute pour l'ancien coach des Verts Christophe Galtier

Le club champion de Belgique en titre s'est séparé de son entraineur René Weiler et l'ancien coach de l'ASSE aurait déposé sa candidature pour prendre sa succession. Un très bon choix pour Christophe Galtier.

Sportivement Anderlecht est un monument en Belgique avec 34 titres de champion. Cette saison le club de Bruxelles dispute la Ligue des Champions, dans le même groupe que le Paris Saint Germain et débarquer au RCSA serait une occasion rêvée pour Galtier de découvrir la compétition continentale suprême. On sait qu'il rêve d'Angleterre, en tout cas d'un grand championnat européen, et il y aurait une certaine cohérence à découvrir un poste principal à l'étranger dans le championnat belge qui représente une transition très intéressante.

Aller à Anderlecht n'est pas une réussite assurée, parce que le club réalise un début de saison très moyen qui a mené au départ de son entraineur, mais Christophe Galtier aurait entre les mains un outil de travail de grande qualité et ne prendrait pas un risque immense. Il retrouverait par ailleurs Robert Beric, prêté en Belgique, pour qui il a toujours eu énormément d'estime malgré ses méformes. Il saurait sans doute mettre le Slovène en confiance.

En attendant de savoir si Christophe Galtier sera le prochain entraineur d'Anderlecht, c'est l'Argentin Nicolas Frutos qui assure l’intérim du club belge.