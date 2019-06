Andorre-France : drôle de pelouse pour un match international

Les Bleus vont tenter de se rattraper ce mardi soir en Andorre après la sévère défaite de samedi en Turquie, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. La sélection andorrane est une équipe à priori très abordable, composée presque entièrement de joueurs amateurs. Les Français partent largement favoris sur le papier, même s'il faut être prudent. Ce match en Andorre va quelque peu bouleverser les habitudes de l'équipe de France qui va notamment jouer dans un tout petit stade amateur de 3000 places.

C'est presque sur un terrain de village que les Bleus vont évoluer et ce qui inquiète, c'est la pelouse synthétique du stade national d'Andorre, abîmée par les entraînements quotidiens des petits clubs andorrans de football, mais surtout de rugby. Il y a 2 ans, Ronaldo et ses coéquipiers portugais s'étaient déjà plaints de l'état du terrain. En 1999, le même match Andorre-France avait été délocalisé au stade de Montjuïc à Barcelone, mais cette fois l'UEFA a rejeté la demande française.

A la fédération andorrane de football, on répète que le stade est parfaitement aux normes et qu'il n'y a aucune nécessité de délocaliser la rencontre.

Il y a quelques mois, l'Islande et l'Albanie sont venus ici et ces équipes ont joué sur la même pelouse que la France mardi soir. Notre stade est dans les paramètres de l'UEFA. C'est réglementaire. Si il y a des équipes qui se plaignent, et qui ne veulent pas jouer ici, il suffit de ne pas venir. (Xavi Bonet , porte parole de la fédération andorrane de football)