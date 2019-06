Andorre-France : les supporters sont venus de toute l'Occitanie

Les supporters des Bleus étaient nombreux ce mardi soir en Andorre à assister à la victoire de l'Equipe de France face à la sélection andorrane (4 à 0). Beaucoup d'habitants des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège ont profité de leur proximité avec la principauté pour venir voir le match.

Après le week-end difficile en Turquie, les Bleus ont bien redressé la barre ce mardi soir face à la modeste équipe d'Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. L'Equipe de France repart avec une victoire 4 à 0 à Andorre-la-vieille, ce qui permet aux français de revenir en tête de leur groupe avec la Turquie.

Andorre-France ce mardi 11 juin © Radio France - Sébastien Berriot

Dans les tribunes du petit stade national d'Andorre (3000 places), les supporters français, venus de toute la région Occitanie, étaient les plus nombreux. Beaucoup d'habitants des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège et de la Haute-Garonne ont profité de leur proximité avec l'Andorre pour venir assister à la rencontre.

Une heure de route seulement pour venir voir les Bleus, il fallait vraiment sauter sur l'occasion (un supporter des Bleus de Bourg-Madame)

Les supporters français © Radio France - Sébastien Berriot

Le bonheur des enfants

Parmi les supporters français, un groupe d'une trentaine de personnes, enfants et adultes, emmenés par le Football club de Cerdagne à Font-Romeu. "C'était vraiment _un moment inoubliable_, explique l'éducateur Jérôme Albert. Les enfants ont vu les joueurs de l'Equipe de France pour la première fois de leur vie, à une heure de chez eux. Et en plus ils ont aussi vu des buts."

Les admirateurs des Bleus ont été servis par la configuration des lieux. Le petit stade d'Andorre permet une grande proximité entre les joueurs et le public : moins de 2 mètres pour les spectateurs les plus proches du terrain.

On avait l'impression qu'on était sur le terrain, avec les joueurs (Vanessa de Font-Romeu)

Même les amateurs de rugby avaient fait le déplacement comme Michel, venu en famille depuis Perpignan. "Je ne suis pas trop football, explique-t-il, mais j'ai passé un très bon moment, les Bleus ont fait le job"

© Radio France - Sébastien Berriot

Les andorrans n'ont rien pu faire

Les champions du monde n'ont laissé aucune possibilité à la sélection andorrane qui a été dominée de bout en bout. "C'est logique analyse Robert, venu de Pamiers dans l'Ariège. La différence de niveau était trop importante. Il faut rappeler que les andorrans sont presque tous des joueurs amateurs".