Dans les coulisses de la création du DFCO avec André Royer, l'un des membres fondateurs

Le DFCO, 12e de Ligue 2, n'a pas su faire mieux qu'un match nul 0-0 à Bastia le weekend dernier. Frustrant, quand on connaît les ambitions de remontée rapide en Ligue 1. Pour relativiser, il faut regarder en arrière vers un passé pas si lointain, lorsque le DFCO n'existait pas encore - et que le professionnalisme n'était qu'un doux rêve. Lundi 21 février 2022, on a effectué un bond de 24 ans en arrière dans 100% DFCO. Retour en 1998, au moment de la création du DFCO, avec notre invité André Royer, membre fondateur en tant que président du Dijon FC, club qui a fusionné à l'époque avec le Cercle dijonnais.

REPLAY - André Royer, invité de 100% DFCO Copier

"Le déclic : un match de Coupe de France contre Monaco"

Sur France Bleu Bourgogne, André Royer est revenu aux origines du DFCO. "Le déclic, ça a été un match du Dijon FC en Coupe de France contre Monaco (défaite 2-1 des Dijonnais après prolongations), le stade était plein. Avec deux dirigeants du Cercle dijonnais, on a dit 'il faut faire quelque chose pour Dijon'. On a pensé à la fusion. On était d'accord, on a fait une première réunion à quatre le lendemain, on a bossé pendant plus de trois mois sur les statuts. Ce n'était pas en secret, mais discret".

Un exercice d'équilibriste commence, pour constituer un organe directeur et arriver à la fusion des deux clubs de la ville, qui évoluent alors en CFA (équivalent du National 2) : "On s'est mis d'accord sur les statuts : six représentants du Cercle, six du Dijon FC, six extérieurs, avec l'obligation d'élire le président dans ces six extérieurs". Ce qui sera le cas, avec Bernard Gnecchi, président du DFCO entre 1998 et 2012. "Un long cheminement, il a fallu faire des assemblées générales extraordinaires", raconte André Royer.

"Ils ont peut-être un peu soufflé sur les papiers, je ne sais pas ..."

La fusion se rapproche, mais il reste à le faire accepter - et valider - au sein des clubs. "Une seule voix contre au Dijon FC, se souvient André Royer, mais au Cercle c'est passé à trois voix près". C'est passé ... mais avec un peu d'aide. "Pour l'AG du Cercle, deux amis, dirigeants du Cercle, qui étaient les assesseurs, pour la majorité à trois voix, ils ont peut être un peu soufflé sur les papiers. Je ne sais pas, mais ça s'est fait ...". Une jolie manière de dire que l'élection a peut-être été volontairement influencée dans le sens de la fusion ."Il y a prescription", sourit-il aujourd'hui.

André Royer, fier d'avoir lui-même proposé le nom "Dijon football Côte-d'Or" qui a finalement été choisi, raconte également que l'USCD, l'Union Sportive des Cheminots Dijonnais, aurait pu être de la fusion ! "J'avais sollicité l'USCD, la section foot était d'accord, mais il y a eu le véto de l'omnisport, sinon on aurait fait la fusion avec l'USCD aussi".

Le casse-tête des équipes et des terrains

Une fois la fusion actée, il a fallu organiser le fonctionnement du club. Et répondre à des questions. Qui garder ? "On avait dit : 'on garde absolument tous les dirigeants et les joueurs qui le souhaitent'. On a eu 28 équipes au départ de la première saison, dont 7 en sénior, de la départementale jusqu'à la CFA. Il a fallu mettre en place le staff technique". Où jouer ? "Les terrains, c'était une épreuve assez difficile parce que 28 équipes, avec les terrains de l'époque ... aux Poussots, il y avait un espère de synthétique très défectueux. Les U19, jouaient sur un terrain à l'intérieur du Vélodrome, c'est dire !".