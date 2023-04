André Royer, membre fondateur du DFCO : "Je ne dis pas "c'était mieux avant", ou "moins bien", mais ..."

À sept journées de la fin du championnat, le DFCO est plus que jamais menacé d'une descente en National. Ce serait une première dans la jeune histoire du club, le DFCO ayant toujours gravité entre Ligue 1 et Ligue 2 depuis la montée dans le monde professionnel en 2004. Au lendemain d'un weekend de match nul à QRM (2-2), l'invité de 100% Sport lundi 17 avril 2023 était André Royer, membre fondateur du DFCO en 1998, et actuel président d'honneur de l'association DFCO. Avec lui on s'est demandé ... si c'était mieux avant.

France Bleu Bourgogne - Vous étiez le président du Dijon FC, l'un des pères de la fusion en 1998, qui a donné naissance au DFCO. Comment vivez-vous la menace d'une relégation en National ?

Je suis comme un peu tout le monde dans et autour du club, on le vit difficilement. On a eu un début de saison un peu euphorique, on a cru qu'on allait pouvoir jouer le haut de tableau, et ça s'est dégradé assez rapidement. Maintenant, on vient de prendre quatre points en deux matchs, donc l'espoir revient. Ça va être difficile, dire le contraire ne serait pas raisonnable. Difficile, mais faisable.

J'espère de tout mon cœur qu'on va réussir. C'est dommage, on a progressé pendant des années et des années, on a créé le centre de formation, on a un centre d'entraînement de qualité. Il faut absolument se maintenir en Ligue 2 et reconstruire, repartir sur de bonnes bases.

Selon vous, d'où viennent les soucis, qui durent depuis quelques années ?

On peut faire un constat : le club a été stable pendant des années. Au niveau du recrutement, on a fait quand même des "coups", y compris pour les plus anciens. Par exemple Barel Mouko, qui jouait gardien de but dans une équipe de foot entreprise. Tous les Philippoteaux, les Corgnet, Tavares - qui était réputé joueur de pétanque ... On a fait d'excellentes recrues. Puis après, je ne sais pas exactement expliquer pourquoi, mais maintenant c'est nettement moins bien.

Il y a eu aussi un "séisme" avec Luyindula (directeur sportif du DFCO entre mai et novembre 2020, NDLR). Le recrutement qu'il a fait nous a conduit dans une saison galère, les joueurs n'étaient pas de la qualité annoncée, il n'y avait pas d'entente, il y avait un mauvais esprit. Cette saison (2022/2023) est difficile, mais elle est moins pénible à vivre que la saison 2020/2021, qui était, je pense, la pire du club.

Dans quelle mesure les "anciens" comme vous, président d'honneur et membre du conseil d'administration de l'association DFCO, êtes associés aux décisions ?

Au niveau de l'équipe professionnelle, on n'est pas spécialement associés. On a de temps à autres un comité paritaire où on échange entre les responsables du secteur pro et de l'association. Nous, on gère essentiellement le centre de formation, les équipes de jeunes depuis l'école de football jusqu'à la N3. Les féminines sont administrativement rattachées à l'association, mais elles ont, de fait, une certaine autonomie.

Le DFCO manque-t-il d'une "identité" aujourd'hui ?

Je ne dis pas "c'était mieux avant". Ou "moins bien". Mais il est certain qu'on avait une certaine stabilité. J'ai fait une recherche récemment, on a pratiquement cinquante joueurs qui sont passés au DFCO et qui ont signé un contrat professionnel. Soit au DFCO, soit pour la plupart à l'extérieur.

On a un handicap, parce que Dijon n'est pas spécialement attractif, le club est récent dans le milieu du football. On n'est pas le premier choix. Mais je voudrais souligner ici qu'on fait un très bon travail au niveau du recrutement des jeunes, on a des clubs partenaires majeurs avec qui on bosse, des contacts en région parisienne.

Sur l'identité ... on a eu des joueurs qui n'étaient pas Dijonnais, mais qui sont restés quatre, cinq, six ans. Des Amalfitano, des Sammaritano, ce qu'on ne retrouve pas actuellement. Peut-être que le football évolue, maintenant les joueurs restent moins longtemps dans les clubs.

Quelles seraient les conséquences d'une descente en National pour la formation et les féminines ?

C'est un problème de budget. Chaque section du club DFCO, dans son ensemble, pros, association, et féminines, devront réduire la voilure, c'est clair. Après, c'est difficile d'avoir une équipe féminine en D1, et un centre de formation performant, sans pénaliser l'équipe pro. C'est au président de les définir, mais à mon avis, il faudra faire des choix. C'est-à-dire qu'on n'abandonne rien, mais qu'il faudra mettre une priorité soit sur le centre de formation, soit sur les féminines.

La rumeur d'une vente du club est dans l'actualité. Le président Olivier Delcourt ne ferme pas la porte à l'arrivée de nouveaux investisseurs, voire à un rachat. "J’écoute, je regarde, j’entends. Mais, pour l’instant, rien n’est décidé", indiquait-t-il au Bien Public fin mars. En tant que membre fondateur du DFCO, qu'en pensez-vous ?

Il m'est difficile de répondre à votre question. J'ai repris la présidence de l'association quand Olivier Delcourt était président. On a bien bossé ensemble quelques années, notamment pour la création du centre de formation. Donc le rachat par un fonds d'investissement quelconque, au niveau humain, ça ne me plairait pas trop. Je le dis.

Maintenant, on sait bien que le football professionnel, c'est avant tout des problèmes financiers. Et c'est sûr que si un investisseur arrive et double le budget de Dijon, ce serait certainement intéressant au plan sportif.

Au risque de devenir par exemple le club satellite d'un club anglais, lui-même détenu par des fonds étrangers ?

À mon âge ... Avant on disait qu'on était vieux, maintenant on dit qu'on a de l'expérience, c'est plus sympa. Dans le football professionnel actuel, sur le plan international, il ne faut s'étonner de rien. Ça ne me plaît pas forcément, mais c'est comme ça, il faut faire avec.

Son avis sur le match contre QRM et l'apport de Pascal Dupraz

France Bleu Bourgogne - André Royer, ce point pris à QRM, c'est un bon point ?

André Royer - Il y a une double satisfaction. Un point pris, ça fait quatre points en deux matchs, deux points par match en moyenne (depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, NDLR). À ce rythme-là, je pense qu'on serait deuxième du championnat, donc sur un plan comptable, c'est bien. On a augmenté la moyenne. Et puis, au niveau de la manière, j'ai trouvé que c'était bien, à part le premier quart d'heure où j'étais inquiet. On a bien joué au ballon, on a été agressifs, on a gagné des duels, on a mis deux buts. Le pénalty, on peut toujours en discuter, il prend un peu le bras, mais ce n'est pas ce qui le déséquilibre, l'attaquant en rajoute, c'est un pénalty sévère. Mais globalement c'est assez satisfaisant.

On peut distribuer les bon points (Reynet, Alhinvi, Tchaouna), mais l'homme du match, une nouvelle fois, c'était l'attaquant Mickaël Le Bihan. Il va falloir lui offrir quelque chose en fin de saison, il porte l'équipe à lui tout seul !

On a un sculpteur qui nous a fait des petites chouettes pour récompenser nos jeunes qui se comportent bien sur le terrain et en dehors. Donc je vais lui demander de faire une petite statuette pour Le Bihan (rires).

Au niveau des déceptions, Xande Silva, qui ne retrouve pas son niveau du début de saison ...

C'est un joueur qui a d'énormes qualités individuelles. Mais les entraîneurs se suivent, et n'arrivent pas à l'intégrer dans le collectif. C'est dommage, il est capable de passer, de créer le surnombre. Je ne comprends pas très bien comment on n'arrive pas à le faire jouer davantage collectivement.

Comment jugez-vous l'apport du nouvel entraîneur, Pascal Dupraz ?

Je ne vais pas me prononcer sur un "effet Dupraz". Il y a eu deux matchs, et il nous est arrivé dans la saison jusqu'ici, même si elle n'a pas été bonne, de faire deux ou trois matchs de suite de qualité. Donc il faut attendre un petit peu. Mais oui j'espère qu'il va y avoir un effet Dupraz et qu'on va continuer.

Et sur le plan de la communication, et de ses"pascalades " ?

Je ne me prononce pas. Il a un côté parfois humoristique, caustique, mais d'un autre côté, ce qu'on attend d'un entraîneur, c'est que sur le terrain il fasse bien jouer son équipe.