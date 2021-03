André Villas-Boas adresse un ultime message aux supporters de l'OM

L'histoire entre André Villas-Boas et l'OM était terminée depuis plusieurs semaines déjà. Son remplaçant - Jorge Sampaoli - est même officiellement nommé. Mais il a fallu attendre ce mardi pour qu'un accord définitif soit trouvé entre l'OM et le portugais pour acter la résiliation de son contrat. Dans un communiqué, l'OM remercie le coach pour ses 19 mois de collaboration et "lui souhaite le meilleur pour la suite".

Afin de rendre son départ plus officiel, André Villas-Boas a publié un message sur le réseau social Instagram à destination des supporters et de ses joueurs.

En 1 an et demi, j'ai appris à ressentir cette ville et l'amour de ses citoyens pour leur club. Au volcan du Vélodrome, j'ai frissonné avec vous pour célébrer chaque but et chaque victoire. J'avais l'habitude de regarder les deux virages pour apprécier les drapeaux de chaque pays et ces banderoles au milieu des sons et des chuchotements de vos prières pour votre L’OM ! Faire partie de l'histoire de ce club est une étoile dans le pedigree d'un entraîneur. André Villas-Boas, ex-entraîneur de l'OM