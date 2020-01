André Villas-Boas, entraineur de l'OM: "Je ne cherche pas une porte de sortie pour aller dans un grand club"

Caen, France

Le calme après la tempête...

Un monologue de près de trois minutes pour faire chuter la tension. Avant d’échanger avec Jacques-Henri Eyraud ce lundi, en réunion, l'entraineur portugais de l'OM a déjà pu entendre les arguments de son président, suite à ses déclarations, surprenantes, en conférence de presse, mercredi dernier, critiquant notamment le choix de ce dernier de prendre un conseiller spécial, l'anglais Paul Aldridge, afin, principalement, de vendre des joueurs aux richissimes clubs anglais.

On a clarifié les choses et cela va revenir à la normale. André Villas-Boas

« J’ai parlé avec Jacques-Henri (Eyraud). On va se rencontrer lundi. On a clarifié les choses et cela va revenir à la normal. Il est facile de voir que j’ai parlé avec mes émotions pendant cette conférence de presse. Dans les organisations, il y a toujours des problèmes de manque de communication qui, parfois, amènent à des situations comme ça. On sait précisément ce qui s’est passé et nous sommes deux hommes professionnels qui sont capables de mettre les choses en place pour le bien de l’OM, ce qui est important, mais aussi le respect et l’amour des supporters pour l’OM."

Valentin Rongier: "Cela n'a en aucun cas changé la dynamique et l’ambiance dans le groupe"

Villas-Boas éteint donc rapidement l’incendie qu’il avait allumé. Le portugais ne veut pas gâcher une saison jusque-là réussie par son équipe, à l’image de sa qualification face aux amateurs de Granville. Les marseillais ont beaucoup parlé de la sortie de leur entraineur, qu’ils apprécient. Mais pour Valentin Rongier, elle n’a pas changé la donne. _"_Cela ne nous regarde absolument pas souligne le milieu de terrain. Et cela n'a en aucun cas changé la dynamique et l'ambiance dans le vestiaire et dans le groupe."

En agissant ainsi, Villas-Boas, qui a fait passer son message cette semaine, fait preuve de malice et d’intelligence. Il assure qu’il ne veut pas quitter l’OM et montre aux supporters qu’il est toujours investi dans sa mission première : ramener l’OM en Ligue des Champions.

Vous avez plus de chances de me retrouver dans le désert que dans un autre grand club. André Villas-Boas

"On reviendra sur ça lundi, lors de la réunion, mais on reste focus sur nos objectifs. Tout ce qui a été sorti dans le Parisien (des rumeurs de départ) par exemple, ce sont des mensonges. Ce n’est pas vrai. Tout le monde me connait, je suis déjà passé dans des grands clubs. Je ne cherche pas une sortie pour aller dans un grand club. Vous avez plus de chances de me trouver dans le désert après un club de foot que dans un autre grand club. Je ne cherche rien, mais ce que j’aime, c’est l’honnêteté, la communication. Et s’il y a une chose que Jacques-Henri (Eyraud), Zubizarreta (le directeur sportif de l’OM) et moi pouvons clarifier, c’est ce type de chose. Tout va revenir à la normal. Tout est déjà plus tranquille et on va régler les choses. »