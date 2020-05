André Villas-Boas reste à l'OM !

C'est donc la fin d'un feuilleton qui a bien animé l'Olympique de Marseille. Et une fin plutôt heureuse pour tout le monde : André Villas-Boas reste sur le banc marseillais. Il a fait peur aux supporters et joueurs quand son directeur sportif Andoni Zubizarreta a décidé de faire ses valises. Les deux hommes étant proches, André Villas-Boas avait dit que son destin était lié à ce dernier. C'est à ce moment là que la terre olympienne a commencé à trembler. Les dirigeants de leurs côtés craignant de perdre celui qui a conduit l'OM en Ligue des Champions ont alors proposé une prolongation de contrat. Pas satisfait André Villas-Boas a refusé et il est rentré chez lui. Silence radio pendant quelques jours et ce lundi soir donc revirement de situation.

Pourtant, plus les jours défilaient, plus on se disait que le dénouement de ce feuilleton pouvait finalement être celui-ci. Quand on sait l’homme de parole et de valeur qu’est Villas-Boas, on se questionne quand même sur cette volte-face, lui qui avait lié son avenir à l’ancien directeur sportif espagnol Zubizarreta. Mais le portugais a négocié. Et il n’a pas traité qu’avec son président Jacques-Henri Eyraud avec qui ce n’est pas le grand amour. Pour le convaincre, il a aussi reçu des coups de fils du boss américain de l’OM, Franck McCourt.

Soutenu par les joueurs et les supporters

Villas-Boas a probablement eu des assurances sur la qualité de sa prochaine équipe afin de rivaliser en Ligue des Champions. Il a aussi forcément été touché par les messages de soutien de ses joueurs désireux de continuer l’aventure avec lui. Et que dire des milliers de messages d’affection des supporters de l’OM dont il a eu vent. Villas-Boas l’a dit : il adore Marseille. On confirme la réciprocité. L’histoire d’amour va donc se poursuivre. Un retournement de situation dont seul ce club a le secret.