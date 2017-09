Andrézieux et Le Puy passent sans difficulté en coupe de France

Les deux clubs de Nationale 2 entraient en lice pour ce 4e tour de coupe de France. Ils ont largement dominés leurs adversaires. Tour d'horizon des qualifiés de la Loire et la Haute-Loire.

Le weekend de foot a été marqué par le 4e tour de la coupe de France qui coîncide avec l'entrée en lice des clubs de Nationale 2. L'ASF Andrézieux a battu Aurec sur Loire 9 buts à 0. Pour Le Puy, le déplacement à Martres de Veyre s'est également très bien passé puisque les Ponots ont étrillé leur adversaire 7 buts à 0.

Les autres qualifiés dans la Loire et la Haute-Loire

Samedi, il y avait un duel fratricide entre les clubs de L'Etrat et de Feurs. Le match a été serré et s'est achevé sur un score nul de 1 partout. Après un séance de tirs aux buts, c'est Feurs qui s'est qualifié. Firminy s'est imposé 4 buts à 0 face à Saint-Pourcin et fait partie des clubs qualifiés pour le 5 e tour.

Dans la Loire et la Haute-Loire : Feurs, Firminy, Roche St Genest, les Algériens du Chambon, Le Puy, Andrézieux, Brioude, Velay FC, le Chambon Feugerolles, et Espaly ont obtenu le précieux sésame et poursuivent donc l'aventure en coupe de France.