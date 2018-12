Andrézieux - Marseille en coupe de France : 5000 places vendues dès le premier jour

La billetterie a ouvert jeudi 27 décembre pour le match entre l'ASF Andrézieux-Bouthéon et l'Olympique de Marseille en 32e de finale de coupe de France de football. Dès la première journée plus de 5000 billets ont été vendus selon l'ASF. La rencontre se jouera à Geoffroy-Guichard.

Andrézieux-Bouthéon, France

La billetterie devait ouvrir à 14 heures à Andrézieux-Bouthéon au stade de l'Envol, mais elle a pris un quart d'heure d'avance. Déjà, "une cinquantaine" de personnes, selon la guichetière, faisaient la queue dans l'attente du précieux sésame : un billet en tribune de Geoffroy-Guichard pour le match entre l'Association sportive forézienne (ASF) Andrézieux-Bouthéon et l'Olympique de Marseille, prévu le dimanche 6 janvier 2019. À la fin de la journée, en cumulant les deux points de ventes (l'autre se situant à la boutique des Verts de l'ASSE), les supporters avaient acheté 5000 places selon le club.

"Le match du siècle"

Parmi les acheteurs, uniquement des locaux, fans de l'ASF, pas un seul supporter marseillais malgré la grande popularité du club phocéen, "ici on est dans le Forez, on est tous pour Andrézieux", sourit un des fans. "Joli match à aller voir", _"grand événement historique", "mythique", _" ça se loupe pas", les ligériens sont unanimes et n'auraient manqué la rencontre pour rien au monde. D'autant qu'ils sont nombreux, vu les difficultés de l'OM en ce moment, à croire à la victoire : "ils vont gagner, ça va être le match du siècle", prédit le surnommé "Momo".

Centennal ou pas le match se jouera le dimanche 6 janvier dans le Chaudron de Saint-Étienne, à 14 heures 15. Les supporters prédisent tous une énorme ambiance. La quasi-totalité du stade est ouverte, soit près de 30 000 places disponibles.