Andy Delort et Gaëtan Laborde : les inséparables prêts à s'envoler

Andy Delort et Gaëtan Laborde attendent que les clubs qui les convoitent se mettent d'accord avec le MHSC. Le GYM est en contact avec Montpellier et s'est mis d'accord avec l'attaquant sétois. L'Angleterre et l'Espagne pourraient dégainer en faveur de Gaëtan Laborde.

Ce feuilleton, la Paillade s'en serait bien passée. Mais puisqu'il agite la fin de l'été de ses principaux acteurs, elle ne peut s'empêcher de le suivre. De son côté, Andy Delort est tout proche de s'engager avec l'OGC Nice. L'attaquant est séduit par le projet des aiglons, par le contrat proposé, et pourrait signer trois ans en faveur du GYM.

Il rejoindrait alors Christophe Galtier, lui qui collabore depuis plusieurs mois avec le fils de l'entraîneur champion de France en titre, en l'occurrence John Valovic-Galtier. Ce transfert est acté dans l'esprit des trois parties, mais encore faut-il qu'il le soit par écrit. Pour ça, les niçois doivent se mettre d'accord avec le MHSC sur la somme à débourser. Et selon nos informations, ce n'est pas encore le cas, même si tout peut s'accélérer.

Initialement, la Paillade en espère 10 millions d'euros, somme peu élevée aux yeux de certains supporters pailladins, mais qui constitue pourtant un certain pactole dans le contexte actuel, avec une crise qui fouette les trésoreries et un marché qui, partout, semble s'être effondré. Les aiglons, eux, espèrent signer un chèque d'un montant moins élevé. Deux jours, c'est le délai espéré à compter d'aujourd'hui, par l'entourage de l'attaquant, pour finaliser.

Pour sa part, Gaëtan Laborde patiente. Autorisé depuis plusieurs mois par le club à s'ouvrir à d'autres opportunités, l'attaquant pourrait être arraché par un club anglais ou espagnol. Le FC Séville et West Ham font partie de la liste des prétendants, mais ne sont pas revenus à la charge ces dernières heures. D'autres pourraient les rejoindre et s'aligner. Dans ce dossier et comme nous l'avions évoqué, le montant souhaité est plus élevé : 15 millions d'euros, minimum.