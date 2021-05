Andy Delort (Montpellier) : "Marquer des buts, c'est ma drogue"

Andy Delort n'est plus qu'à un but de la barre des cent marqués en France, en championnat comme en coupe. Le sétois s'est confié et accepté de regarder dans le rétro, pour France Bleu Hérault, dans 100% Paillade, au micro de Bertrand Queneutte.

Vous êtes aujourd'hui à une unité de la barre des cent buts en France. Que signifie-t-elle ?

C'est énorme. C'est vrai que ça commence à faire pas mal. Je me languis de mettre ce but qui me fera franchir ce palier, qui sera extraordinaire pour moi. C'est magnifique de marquer autant de buts dans le monde professionnel.

Un palier extraordinaire pour moi

Vous souvenez-vous du premier ?

C'était en Coupe de la Ligue avec Ajaccio, contre Le Havre. D'ailleurs, j'avais mis un doublé, avec d'abord une tête plongeante. Puis un coup franc direct, presque à la moitié du terrain. Je me rappelle. J'avais dit à mes coéquipiers que je voulais le tenter direct, et j'ai eu un peu de réussite. Elle est rentrée.

Aujourd'hui, vous êtes le meilleur buteur de la tête en Europe et c'est comme ça que ça a débuté. Par une tête plongeante...

C'est vrai (sourire). Ajaccio, ça reste un club particulier pour moi. Le coach m'avait donné ma chance ce jour-là. Et puis c'était contre Le Havre. Avec Ajaccio, il y a un petit côté derby, même si ça fait un peu loin. Ce sont deux clubs qui ne s'aiment pas trop, il fallait le gagner. On l'avait fait (3-0).

Et le premier but en Ligue 1, vous vous souvenez ?

Oui, c'est contre Montpellier ! Suite à un pénalty que je vais chercher. C'est El Kaoutari qui me pousse dans le dos. On jouait le maintien avec Ajaccio et c'était un match très important qu'il fallait gagner. Et là, j'ai pris mes responsabilités et j'ai tiré. Je l'ai marqué et derrière, je fais la passe décisive à la dernière seconde.

Je revois des actions et je me dis que j'abuse un peu

Sur ce penalty, je ne dis pas que vous simulez, pas du tout, mais il y déjà ce geste avec le corps, ce mouvement, qui donne presque l'impression que vous amplifiez la chute, non ?

C''est mon jeu aussi. Après, c'est vrai que des fois, je revois des actions et je me dis que j'abuse un peu. Mais ça fait partie du jeu. Des fois, ça marche (sourire).

Des buts ont-ils d'avantage compté pour vous, à titre perso ? Pour votre confiance, votre développement ?

Si je dois choisir, je prendrais celui de Nîmes à la 74ème. C'est vrai que cela m'a fait beaucoup de bien. C'était une minute particulière, il m'a énormément marqué. Il y a aussi celui avec Caen, contre l'OM, première journée. Je ne me souviens pas de tous, mais il y a quelques buts qui sont encore gravés.

Parmi les buts que vous n'avez pas marqués : lequel vous laisse le plus de regrets, à Montpellier ou ailleurs?

Oui, celui qu'on m'a refusé à Amiens, il y a deux ans, quand où on pouvait encore jouer l'Europe. Je crois que c'est sur la déviation de Souley (Camara) au départ de l'action, et il n'y a même pas le talon qui dépasse. C'est vrai que c'est dommage parce que c'était en fin de match, ça aurait fait du bien pour le club et ce n'était pas quelque chose de flagrant. C'est là que c'est malheureux, mais c'est comme ça.

Le but que j'aurais aimé marqué ? Celui de Zizou, en finale de la Ligue des Champions

Quel est le but marqué par un autre, que vous auriez rêvé de marquer ?

Celui qui m'a vraiment marqué, c'est celui de Zizou en finale de la Ligue des champions. On était dans la chambre, mon père et moi. On voit le ballon monter et on le voit préparer son geste, c'était écrit. On sait que Zinédine Zidane, il peut faire un tournoi de ping-pong n'importe où, il le gagnera. Parce que tout ce qu'il fait, il le réussit.

Chez vous, quelle est la part la plus importante : le talent ou le travail ?

Moi, j'ai énormément bossé. Je dirais qu'il y a les deux. Beaucoup d'expérience, aussi, ce qui fait que j'arrive à mieux gérer les situations et que j'arrive à être décisif très souvent et c'est ce qui est important. Je pense qu'au départ de la carrière, il faut beaucoup de travail, et puis il faut le talent pour réussir. Et puis après, il faut les trois réunis pour faire une belle carrière.

J'arrive à mieux gérer les situations et j'arrive à être décisif très souvent

Vous dites souvent que le coach d' l'AC Ajaccio Olivier Pantaloni a énormément compté dans votre carrière. Qui d'autre a compté pour vous améliorer en tant que buteur ?

Patrice Garande m'a énormément, énormément apporté. Il me répétait sans cesse plein de choses qui font que j'ai progressé devant les buts. Mon père aussi m'a énormément appris, plus jeune. Sur le jeu de tête, il m'a toujours dit que j'avais un timing différent des autres. Et c'est vrai, parce que je réussis et je réussissais à prendre tous les ballons sur les déviations, avec des mecs qui font deux mètres, comme on l'a vu à Lille avec Botman. En revanche, je ne mettais pas assez de buts de la tête, il me l'a toujours reproché. Il m'a dit que sur les corners, sur les actions, je pouvais marquer 4, 5, ou 6 buts de plus par saison. Je me dis que si je l'avais écouté plus tôt, j'aurais dépassé les 100 buts bien avant (rires).

Si j'avais écouté mon père, j'aurais dépassé la barre des cent buts bien avant

Comment vous le disait-il ?

Des fois, ça l'énervait, et il me le disait un peu plus violemment. Et des fois, il me le disait avec le sourire. Il souriait quand je marquais de la tête, mais ça n'arrivait pas souvent. Il m'a beaucoup aidé. Mon père, il sait me parler comme personne d'autre me parle. Et au final, il avait raison.

Vos buts, est-ce que vous les regarder souvent ?

Ça m'arrive, des fois, pour me remettre un peu en confiance. Et pour me faire du bien. Je regarde les buts, les actions et j'imagine ce qu'il faudrait faire si ça se passait comme ça le jour du match. Ce que j'essaierai de faire pour le marquer aujourd'hui. Ça m'arrive de temps en temps. Quand j'en ai besoin, je les regarde.

Mon père, il sait me parler comme personne d'autre me parle

Ça vous fait quoi d'entendre les commentaires : les bons comme les critiques ?

Cela me fait toujours plaisir de regarder les buts. J'aime bien quand ça crie. Après, les ratés, ça arrive aussi. C'est comme ça. On l'a vu récemment à Angers. Si je tente, cette action dix fois, je vais la mettre neuf fois et ce jour là, ça ne devait pas rentrer. Mais j'ai rectifié de suite. Et après, j'ai mis quatre buts en trois matchs.

A 29 ans, pouvez-vous encore améliorer des choses ?

Je pense pouvoir améliorer encore beaucoup de choses. Sur le jeu de tête, même si j'en ai marqué beaucoup récemment, je suis plus complet. Mais je vais essayer de progresser. On peut toujours progresser. Je me sers souvent aussi de l'extérieur du pied, ça marche. Et quand ça ne marchera plus, j'essaierai le pied gauche.

En Algérie, par rapport au jeu de tête, on vous surnomme "bouzelouf" (tête de mouton). Ca vous fait rire ?

Cela m'a fait rire. Quand je suis revenu de la sélection, après ce but de la tête, j'ai mis un doublé contre Strasbourg. Le premier, quand je le regarde, je me dis qu'il est vraiment joli. Je la mets où il faut. Après, c'est une histoire de confiance. On sait la ferveur qu'il y a en Algérie. Ca donne beaucoup de confiance. Et j'en ai marqué quelques-uns de plus de la tête, depuis que je suis revenu.

Vos buts, vous les célébrez souvent : récemment, avec ce croco mangé aux Costières. Vous aviez déjà célébré de manière aussi originale ?

Le match aller m'avait fait beaucoup de mal. Ripart avait fait sa célébration devant la Butte, même s'il n'y avait pas de public. Et j'avais coché ça dans un coin de ma tête. Il fallait que je fasse quelque chose qui marque le coup. En plus, je sortais de blessure et c'était le match de mon retour. J'y ai réfléchi et ça a bien marché.

D'autres célébrations particulières, dans votre carrière ?

Oui, il y en a eu plusieurs, mais celle-ci a bien marché. Parce que c'est en Ligue 1, et on sait que ce match là tient à cœur à tout le monde. Ça a fait un peu le tour. Après, des fois, je n'y pense pas à l'avance. Dès que je marque, je le fais à l'improviste.

Cette saison, vous célébrez parfois avec un geste et une mine qui a l'air de dire : moi même, je ne comprends pas ce que je viens de faire ?

"No se porque" (rires). C'est bizarre, mais un jour, je rigolais avec mon collègue, on était devant les buts et je ne sais pas. J'ai un ballon, je mets une volée en pleine lucarne, je le regarde et je fais ce geste là. Un peu à la Balotelli : toujours moi. Je ne sais pas trop en fait, mais ça m'est venu comme ça. Ca a marqué les gens et pour le moment, je le fais de temps en temps.

C'est une montée d'adrénaline qui est extraordinaire (...) c'est ma drogue et c'est ce qui me manquera le plus après ma carrière

Que ressentez-vous quand vous marquez, dans le corps et dans la tête ?

C'est une montée d'adrénaline qui est extraordinaire. Il faut le vivre. C'est une joie immense et on voit tout le monde, à l'époque où il y avait du public, ou même les joueurs, qui ne regardent que toi. Tu as l'impression d'être le numéro un pendant quelques instants. C'est tellement beau. C'est ça qui me manquera le plus après ma carrière.

Est ce qu'on peut dire que c'est une drogue ?

Non, mais c'est exactement ça. Ça, c'est ma drogue. Et quand je ne marque pas, je suis en manque. C'est vraiment ça, tu vois. C'est vraiment ce ressenti là que j'ai.

Quand on l'interroge sur son ego, Mbappe répond qu'il en a besoin, besoin de se dire qu'il est le meilleur quand il rentre sur le terrain. Et vous ?

Non, pas forcément. En tout cas, je n'ai pas besoin de me dire ça. Après, lui et mois sommes dans deux mondes différents. On ne peut pas comparer Delort et Mbappe. S'il en a besoin et que ça marche, tant mieux. Aujourd'hui, on voit qu'il est au dessus de la Ligue 1. Et s'il a besoin de ça, qu'il se le mette en tête. Vous savez, chacun a ses petits rituels pour être le meilleur.

On peut s'améliorer encore, faire une petite mise à jour (sourire)

Le Andy Delort qu'on voit aujourd'hui est-il le meilleur des dix dernières saisons, à vos yeux ?

J'arrive à être régulier depuis depuis deux ou trois ans, et c'est ça le plus important. On a une super équipe, un super groupe avec tout le monde qui s'entendent bien. Et oui, je pense que c'est la meilleure version de Andy Delort. Bon, après... on peut s'améliorer encore, faire une petite mise à jour (sourire).

Marquer en demi finale de Coupe de France face à Paris, vous en rêvez déjà?

Oui, c'est sûr que ce match est dans nos têtes parce qu'en championnat, comme je l'avais dit après Nice, c'est cuit. Mais comme je le dis, comme le coach l'a dit, il faut qu'on soit au top, qu'on gagne les matchs avant cette demi finale parce que sinon, on va arriver dans une forme un peu moins bien. Il faut qu'on engrange de la confiance. On sait que ça ne va être pas facile et que ca va être un combat, cette demi. Mais il faut qu'on écrive l'histoire.

Contre Paris, il faut qu'on écrive l'histoire

Beaucoup de supporters s'interrogent sur votre avenir, vues vos performances : finir votre carrière à Montpellier, vous l'imaginez ?

Moi, je l'imagine. Après, c'est le football. J'ai toujours répondu comme ça. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, bien sûr que j'imagine finir ma carrière à Montpellier.

On ne sait pas ce qui peut arriver, mais en tout cas, bien sûr que j'imagine finir ma carrière à Montpellier

Dans 30 ans, comment aimeriez vous qu'on se souvienne et qu'on parle de vous ? Qu'aimeriez-vous que les gens retiennent ?

Comme on parle de moi aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de positif, que ce soit en dehors du terrain, sur le terrain, et ça, c'est une grande fierté pour moi. D'être accessible, avec tout le monde. La semaine dernière, je suis allé à la rencontre des petits. J'ai fait trois semaines de stage avec un club, et c'est ça qui m'importe, parce que je le fais avec un grand bonheur. Moi, j'aurais aimé quand j'étais jeune et quand j'étais gamin, quand j'avais treize ans, voir des joueurs de Ligue 1 qui viennent comme ça et qui passent un après midi avec avec nous et qui font briller les yeux de ses enfants. Et je ne me souviens pas d'un joueur de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui soit venu à notre rencontre.

Un mauvais souvenir, par rapport à ça ? Ou ça n'a tout simplement pas existé ?

Non, c'est juste que ça n'a pas existé. Après, je ne reproche rien à personne. C'est que ça n'a pas existé. Et oui, je trouve qu'il faudrait faire plus, dans ce sens là. Ça ne prend pas longtemps. La semaine dernière, j'ai mis trois heures et j'ai rendu peut-être 400 enfants heureux, donc c'est rien. Nous, on vient le matin, on s'entraîne deux heures et demi, voire trois heures maximum, mais on a toute la journée pour nous. Alors ok, il y a du repos, mais des fois, on peut aller voir les enfants. Et ça donne encore plus de force pour le week-end.

Au début de carrière, vous aviez la réputation d'être une tête brûlée. Aujourd'hui, peut-on dire que vous êtes un modèle ? Et Montpellier a-t-il beaucoup compté dans cette trajectoire ?

Tête brûlée, je le suis toujours. Mais aujourd'hui, les gens sont encore plus contents de moi. Ca me rend fier et je remercie encore mon père qui m'a toujours soutenu, les gens qui m'ont fait avancer et qui m'ont donné les bons conseils. Bien sûr que Montpellier a compté pour moi. Surtout le président Laurent Nicollin. C'est lui qui est venu me récupérer et qui m'a fait confiance. Aujourd'hui, je pense qu'il ne doit pas regretter son choix. C'est le plus important pour moi.

