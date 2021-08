Andy Delort quitte Montpellier et s'engage à Nice pour quatre ans (officiel)

A trois jours de la fin du mercato, un tweet des plus sobres envoyé par le MHSC, peu avant 17h : "Officiel : Andy Delort rejoint Nice". Comme nous l'indiquions la veille, le buteur héraultais s'est engagé pour le club de la Côte d'Azur. Un contrat de quatre ans a été paraphé, ce samedi, après une visite médicale réussie.

A bientôt 30 ans, Andy Delort a choisi de relever un nouveau défi, il espère porter le numéro sept avec le GYM, même si le choix n'est pas acté. Il devrait en tous cas débuter sur la pelouse de Nantes, après la trêve internationale. Les aiglons ont déboursé une somme avoisinant les 10 millions d'euros, pour s'attacher les services de l'international algérien. Il s'agissait du montant réclamé par le président Laurent Nicollin.

Il évoluera avec ses compatriote Youcef Atal et Hicham Boudaoui, ainsi que sous les ordres de Christophe Galtier, entraîneur champion de France aux attaches familiales sétoises.

Finies, donc, les papinades à la Mosson avec les couleurs orange et bleu, finis les coups d'accélérateur sur les ailes, les coups de boule dans la surface et les reprises de volées, terminées les punchlines en conférence de presse, à Grammont. Certains supporters pailladins ont attendu l'officialisation pour y croire et ont sans doute encore besoin de se pincer pour y parvenir. Andy Delort ne s'est pas encore exprimé ou expliqué, mais le duo étincelant qu'il formait avec Gaëtan Laborde, depuis 2018, est officiellement séparé.

Laborde sur le départ ?

A Montpellier, le mercato n'est pas bouclé. Des discussions se poursuivent autour du départ éventuel de Gaëtan Laborde. L'ancien bordelais a vu Rennes se penchait plus encore sur son cas ces dernières heures, tandis que les portes espagnoles et anglaises ne sont pas fermées, et alors que Lyon s'est aussi renseigné, comme nous l'avions écrit ici. Rappelons que quinze millions d'euros hors bonus sont espérés par Montpellier.

Dans le même temps, la direction sportive de Montpellier et le coach préparent une ou d'éventuelles arrivées. Un avant centre est recherché en priorité, notamment en cas de départ de Gaëtan Laborde. Olivier Dall'Oglio a d'ailleurs confirmé l'information livrée sur France Bleu Hérault, samedi dernier, à savoir que Valère Germain est bien une cible privilégiée, parmi d'autres noms.

Cependant, même si le président du MHSC a indiqué qu'il ne comptait signer qu'un homme s'il cédait sa doublette, le montant des ventes pourrait changer la donne, sans que ce soit une certitude. Des profils sont ainsi cochés sur d'autres postes, au cas où.