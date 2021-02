Andy Delort répond publiquement et fermement à un article de L'Equipe

Quelques heures après la publication d'un article sur le MHSC paru dans le journal L'Equipe, et à l'aube d'un match important à Metz, auquel il ne participe pas (blessure aux ischios), Andy Delort monte au créneau. Sur son compte twitter, l'attaquant international du MHSC dément catégoriquement les informations selon lesquelles il remettrait en cause le travail du préparateur physique de Montpellier, Stéphane Paganelli.

Dans l'article, on peut lire que "une dizaine de joueurs" héraultais, dont Andy Delort, Junior Sambia, Mihailo Ristic ou encore Gaëtan Laborde, font appel à un préparateur physique personnel parce qu'ils estimeraient "ne pas travailler assez avec Stéphane Paganelli, ou ne pas être assez bien pris en charge par le staff médical" lorsqu'ils reviennent de blessure.

Pas vraiment du goût du buteur sétois, visiblement, qui a tenu à rectifier et à apporter son soutien à l'adjoint de Michel Der Zakarian : "Stéphane Paganelli est un très très bon préparateur (...) je ne me permettrai jamais de dire du mal de lui". Andy Delort réaffirme au passage que oui, il travaille également en dehors de l'entraînement, mais qu'il l'a toujours fait et que cela n'a rien à voir avec la qualité des séances proposées par son staff.

Cette affaire intervient dans un contexte tendu, à Montpellier. Alors que le MHSC reste sur une série de huit matchs sans victoire, le coach a parlé à ses joueurs dimanche dernier, puis ces derniers se sont réunis pour échanger autour de la crise de résultats qu'ils traversent depuis mi-décembre. Une réponse sera bien sûr attendue, ce mercredi, sur la pelouse de Metz, sixième de Ligue 1.