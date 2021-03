Angers - ASSE : première manche d'une série de 10 finales pour les Verts

L'AS Saint-Etienne n'a plus de temps à perdre. Elle en a trop perdu. Notamment face à des concurrents directs pour le maintien cette saison. Bien calés dans le ventre mou du championnat, les Angevins (9e avec 39 points) qui reçoivent les Verts (ce samedi à 13 heures pour le compte de la 29e journée de Ligue 1) devraient vivre, une fin de championnat tranquille.

Ce n'est pas le cas des Stéphanois, 16e (30 points) et qui restent sur deux revers (Lens et Lorient). À l'orée du dernier quart du championnat, l'équation est simple pour l'ASSE. Engranger le maximum de points. "On a dix finales à jouer expose Claude Puel. Chaque match doit être considéré et pris avec cette mentalité. Il faut tout donner. Angers sera un adversaire coriace. Tous les matchs sont difficiles. A nous de ne pas faire de cadeau. Nous sommes conscients de la situation dans laquelle on est".

Nous n'avons pas d'objectif de points particulier - Madhi Camara, milieu de terrain de l'ASSE

En alerte mais pas tétanisé par l'enjeu et le spectre d'une descente en Ligue 2 à en croire le milieu de terrain Mahdi Camara : "Nous ne sommes pas crispés. Le groupe sait où on en est. Il faut que l'on pousse tous dans la même direction. Nous n'avons pas d'objectif de point particulier. Il faut que l'on en prenne un maximum pour se maintenir le plus rapidement possible".

Angers est prenable

De son côté Angers n'a pas les mêmes souci. Avec 39 points, les hommes de Stéphane Moulin devraient vivre une fin de saison sans nuage. Avec l'objectif de terminer le plus haut possible. Toujours en course en Coupe de France, et sur un succès à Metz (0-1) en championnat, le SCO attend l'ASSE avec l'envie de signer une première victoire à domicile depuis le 11 février (2-1 face à Rennes.

Avec déjà six défaites à domicile cette saison, les Angevins ne sont pas maîtres à domicile. Les Verts, plus à l'aise à l'extérieur (Quatre victoires sur sept), et qui auraient dû l'emporter à l'aller sans un gardien angevin inspiré, pourraient en profiter.

Khazri de retour, Debuchy suspendu.

Pour relancer un secteur offensif en délicatesse, Claude Puel pourra compter sur le retour de Wahbi Khazri. L'international tunisien pourrait épauler Anthony Modeste à la pointe de l'attaque dans un système à trois défenseurs en l'absence du capitaine Mathieu Debuchy (suspendu pour accumulation de carton jaune). Romain Hamouma est encore trop juste et devra patienter pour retrouver la compétition.