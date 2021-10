Angers - OGC Nice : Dolberg incertain, Guessand absent plusieurs semaines

Le secteur offensif du Gym sera encore diminué dimanche sur la pelouse d'Angers. Touché à la cheville face à Marseille mercredi Evann Guessand va manquer plusieurs semaines de compétition alors que Kasper Dolberg doit rentrer du Danemark dans la journée et n'est pas certain d'être du déplacement.

Déjà décimé face à Marseille mercredi, le secteur offensif des Aiglons ne va pas vraiment se remplumer dimanche à Angers. Même si Andy Delort, pas qualifié face à l'OM, est bien de retour, le Gym sera encore amputé de plusieurs éléments importants. Décisif face à Lyon (1 but) dimanche dernier puis face aux Marseillais mercredi (une passe décisive), Evann Guessand sera absent "plusieurs semaines" selon Christophe Galtier, qui a fait le point sur son effectif ce vendredi en conférence de presse.

"Il a été victime d'une entorse à la cheville et on ne le reverra pas avant la trêve internationale," a précisé le coach. Déjà blessé plusieurs semaines en début de saison, le jeune Aiglon ne rejouera pas avant le déplacement à Clermont le 21 novembre. Son absence s'ajoute à celles de Justin Kluivert et Calvin Stengs, en phase de reprise après des lésions musculaires. Et à l'incertitude Kasper Dolberg.

Dolberg rentre du Danemark dans la journée

Forfait de dernière minute mercredi, Kasper Dolberg a dû rentrer précipitamment au Danemark pour "raisons personnelles". Le Danois doit rentrer sur la Côte d'Azur ce vendredi et n'est pas certain d'être du déplacement en Anjou. "Je dois avoir une discussion avec lui pour voir dans quel état d'esprit il est," explique Galtier. Même s'il est finalement présent dans le groupe, Dolberg ne devrait pas démarrer puisqu'il n'a pas pu s'entraîner normalement. Delort devrait donc faire la paire avec Gouiri.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'envol de Da Cunha ?

A droite, pas sûr qu'on retrouve le jeune Lucas Da Cunha. Très convaincant face à l'OM mercredi, il a séduit son coach. Mais Christophe Galtier veut y aller pas à pas avec son poulain. "Le plus difficile pour ces jeunes joueurs, c'est d'enchaîner. Lucas a été très intéressant pendant une heure face à Marseille, après une bonne rentrée contre Lyon. Je le trouvais trop tendre en début de saison, très introverti. Je lui ai demandé d'être plus visible aux entraînements et d'être prêt à saisir les opportunités à plusieurs postes."

Angers - OGC Nice : match à vivre à partir de 12h30 sur France Bleu Azur dimanche au stade Raymond-Kopa