Angers - OGC Nice : le football pour aller de l'avant

L'OGC Nice conclut une semaine très éprouvante sur le plan émotionnel ce dimanche à Angers (15h), avec l'objectif d'enchaîner un 5e match sans défaite en Ligue 1 et de se rapprocher du podium. Privé de Stanley Nsoki et Danilo, Patrick Vieira pourrait offrir une 1ere titularisation à Reine-Adélaïde.

Le cœur et les jambes sont encore lourds après ce match de Ligue Europa joué jeudi face à l'Hapoël Beer-Sheva à l'Allianz Riviera (1-0), quelques heures seulement après cette attaque terroriste qui a coûté la vie à trois paroissiens de la Basilique Notre-Dame de Nice. Un match que la préfecture des Alpes-Maritimes souhaitait reporter, comme révélé par Jean-Pierre Rivère dans le journal L'Equipe. Mais le président du Gym a tenu à jouer cette rencontre pour "rester debout", et quitte a rester debout, autant avancer et accélérer, dans cette saison décidément éprouvante à tous points de vue. "C'est sûr que c'est compliqué de jouer, on a tous été très touchés," souffle Khehren Thuram, titulaire jeudi en Ligue Europa. "Mais quand on est sur le terrain on essaye de laisser nos émotions de côté et de donner le meilleur de nous-mêmes."

Stephane Moulin, un "exemple" pour Vieira

Vainqueur sur la plus petite des marges jeudi, face à un adversaire très nettement inférieur, le Gym aura probablement plus d'adversité ce dimanche à Angers, un club qui ne fait pas de bruit cette saison mais qui n'est qu'à un point des Aiglons (8e avec 13 points). Un club qui joue la continuité depuis de nombreuses années avec le coach en place depuis le plus longtemps sur un banc dans les cinq grands championnats européens. Stephane Moulin est en effet l'entraîneur du SCO depuis 2011 et enchaîne donc une 10e saison en Anjou. "C'est un exemple par rapport à cette longévité et ce qu'il a mis en place à Angers," admire Patrick Vieira. "Il a toujours gardé la confiance de ses dirigeants. C'est un bon exemple pour les jeunes entraîneurs comme moi."

Première titularisation pour Reine-Adélaïde ?

Angers reste sur deux victoires et un nul à domicile et vient de s'imposer à Rennes la semaine dernière. Le coach niçois est donc sur ses gardes. "On s'attend à un match compliqué mais vu la période dans laquelle on est, on peut s'attendre à aller là-bas avec l'intention d'imposer notre jeu et d'aller chercher cette victoire"

Pour venir à bout de ces Angevins, les Aiglons auront besoin de fraicheur physique et mentale ce dimanche et Patrick Vieira pourrait lancer pour la première fois sa dernière recrue Jeff Reine-Adélaide, après deux entrées encourageantes face à Lille et Beer-Sheva. Nsoki (lésion aux adducteurs) et Danilo (lésion à la cuisse) sont forfaits quant à eux forfaits pour ce déplacement. Laissés au repos jeudi, Lees-Melou et Lotomba, devraient retrouver une place de titulaires, dans une équipe qui reste sur quatre matchs sans défaite en ligue 1 et qui doit confirmer sa place dans ce top 5. Des objectifs sportifs pour oublier, le temps du match, ce contexte pesant.