Angers - Rennes : duel d'équipes en forme avant la trêve

C'est un duel d'équipes en forme qui se profile ce dimanche (15h) au stade Raymond Kopa d'Angers. Avec trois victoires et deux nuls toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Rennes a fière allure, mais le déplacement en Anjou s'annonce compliqué. Les Angevins n'ont eux non plus toujours pas perdu (deux victoires et un nul) cette saison et sont positionnés sur le podium de la Ligue 1 avant cette 4e journée.

Les Rennais vont-ils piocher physiquement ?

Trois jours après un déplacement en Norvège, d'où les Rennais sont rentrés vendredi au petit matin, les coéquipiers d'Alfred Gomis devront avoir bien récupérés pour être performants : "Angers aussi a très bien débuté, constate le gardien sénégalais. C'est une équipe qui a posé pas mal de problèmes à tous ses adversaires jusque là. Ce sera un match difficile, comme tous les matchs de Ligue 1. On l'a vu à Brest, où tout le monde disait qu'on devait aller gagner là-bas, et on a vu que c'était pas si facile. Là, on se prépare au maximum de nos possibilités, en essayant de bien récupérer, mentalement et physiquement." Les Rennais devront fournir un dernier effort avant la trêve internationale pour rester invaincus sur le mois d'août.

Genesio/Baticle, adversaires mais amis

Ce match verra Bruno Genesio et Gérald Baticle s'opposer pour la première fois comme coachs principaux dans une rencontre de Ligue 1. pas anodin, puisqu'ils ont collaboré de 2011 à 2019 à Lyon. "On était en vacances ensemble en juin, donc on se connaît très bien l'un et l'autre, glisse dans un sourire Bruno Genesio. Ce sera particulier en tout cas, puisqu'on a travaillé quasiment dix ans ensemble, avec différentes fonctions, et ce sera bizarre de s'affronter. Je pense qu'on va bien s'amuser." Qui aura l'avantage sur sa connaissance de l'autre ? Bruno Genesio : "C'est lui puisqu'il a été mon adjoint, il me connaît mieux donc il sera favori (rires) !"

Gérald Baticle ne cache pas lui non plus ses rapports privilégiés avec Bruno Genesio : "Pour moi c'est un mec bien. C'est un ami, quelqu'un que j'apprécie humainement, dans ses valeurs, j'apprécie également l'entraîneur, ce qu'il propose à ses joueurs et dans les matchs." Et les deux amis ont échangé depuis le début de la semaine explique Gérald Baticle : "On s'est envoyés quelques textos. Bruno est quelqu'un de très chambreur dans la vie. Il a beaucoup, beaucoup d'humour, ça fait partie de ses qualités. C'est pour ça que c'est un ami que j'aime beaucoup, on passe des bons moments. On peut être très sérieux sur des sujets de foot, sur d'autres sujets aussi parce qu'il est très cultivé, mais on passe aussi des bons moments dans la rigolade." Les deux amis mettront les sentiments de côté pendant 90 minutes ce dimanche à Angers, avec l'espoir d'entretenir chacun leurs bonnes dynamiques du début de saison.