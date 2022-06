Un arrêté municipal interdit l’accès aux forêts du Pignada et du Lazaret depuis ce vendredi 17 juin, 6 heures. Conséquences des fortes chaleurs ressenties et des conséquences de la sécheresse sur la flore à Anglet.

Anglet : l'accès au Pignada et au Lazaret interdit à cause des fortes chaleurs

C'est dans le lieu symbolique d'Orok Bat, qu'a démarré l'incendie du Pignada le 30 juillet 2020, et détruisait 80 hectares de végétation

Alors qu’une vague de chaleur s’est installée sur tout le sud-ouest, la Ville d'Anglet a décidé d’interdire, pour une durée indéterminée, l’accès à la forêt du Pignada et à celle du Lazaret. Décision effective depuis ce vendredi 17 juin (6 heures). La sécheresse remarquée notamment aun niveau des sous-bois accentuent le risque, lié dans la grande majorité des cas aux comportements des promeneurs. Une mesure prise alors que beaucoup ont encore en tête l’incendie qui a ravagé 80 hectares du massif le jeudi 30 juillet 2020.

Concrètement, toute forme d'activité, promenade ou autre, y est interdite. La police municipale et les sapeurs-pompiers effectuent des rondes de surveillance régulières.

Concernant le plan de reforestation, 90 000 arbres sur 75 hectares, il sera présenté à la rentrée prochaine aux habitants angloys. La consultation avait été réalisée d'octobre à décembre 2021. Le pin maritime sera toujours là, en accompagnement, mais le chêne-liège, plus résistant à la sécheresse et aux risques d'incendies, deviendra plus important en termes de pourcentage.