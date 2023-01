Anne Hidalgo annonce que le Parc des Princes "ne sera pas vendu" au PSG

L'ambiance s'annonce sympa entre la mairie et le PSG dans les prochains mois

Le Parc des Princes "n'est pas à vendre" et "ne sera pas vendu" au Paris Saint-Germain ! Anne Hidalgo douche les ambitions du PSG qui ambitionnait de racheter le mythique stade à la mairie de Paris. Dans un face aux lecteurs du journal le Parisien la maire de Paris tranche et annonce donc que le PSG ne deviendra pas propriétaire du stade qui l'occupe depuis toujours.

ⓘ Publicité

"C’est une position ferme et définitive." prévient Anne Hidalgo qui par la suite tente quand même de tendre la main au PSG "Il s'agit d'un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser."

Les propriétaires qataris du PSG ont menacé de quitter l'enceinte historique du club si elle ne leur était pas cédée, condition selon eux pour réaliser des travaux de modernisation et d'agrandissement à hauteur de 500 millions d'euros.