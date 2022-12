Annecy - ASSE : l'heure d'un nouveau départ pour les Verts

L'image semble presque lointaine, comme celle d'un cauchemar qui serait terminé. Le 12 novembre dernier, l'ASSE s'inclinait une nouvelle fois en championnat (0-2 face à Rodez). Une équipe abattue, un Geoffroy-Guichard quitté par son public et un dirigeant (Jean-François Soucasse) prenant la parole pour assumer une crise qui s'accentuait, encore et encore.

Un mois et demi et une Coupe du monde plus tard, les mauvais rêves ressurgissent lorsque l'envie nous prend de regarder le classement. Bons derniers de Ligue 2, les Verts retrouvent donc les terrains ce lundi face au FC Annecy (15e). Avec une direction qui nous l'assure, cette trêve aurait fait du bien aux têtes, avec une prise de conscience qui aurait enfin eu lieu, à tous les étages. Un message volontairement optimiste, mais qui ne reste à l'heure actuelle qu'un nouveau message. Encore une fois, la seule réponse attendue sera celle du terrain. Pour s'extirper de leur cauchemar et en attendant ce mercato hivernal promis comme ambitieux, les joueurs de l'ASSE devront enfin se comporter comme une équipe, avec un état d'esprit (re)trouvé. A Annecy et pour la suite de la saison, le salut des Verts passera d'abord par là.

Charbonnier titulaire ?

Arrivé en tant que joker, l'ancien attaquant de l'AJ Auxerre Gaëtan Charbonnier est bel et bien dans le groupe retenu par Laurent Batlles. Handicapé par une longue blessure en début de saison et très peu utilisé (6 matchs et 1 but en Ligue 1 avec l'AJA), Charbonnier pourrait ne pas être aligné d'entrée ce lundi à Annecy. Avec l'enchainement des matchs, le staff stéphanois ne souhaite pas mettre dans le rouge d'entrée sa nouvelle recrue. Ibrahima Wadji pourrait donc démarrer en pointe, à moins que l'urgence de la situation n'appelle à une première titularisation de Charbonnier.

Des absents et un onze forcément remodelé...

Pour le début de cette opération maintien, c'est une ASSE amoindrie qui va se présenter ce lundi à Annecy. Jean-Philippe Krasso et Jimmy Giraudon sont suspendus. Abdoulaye Bakayoko, Thomas Monconduit, Etienne Green et Sergi Palencia sont blessés ou en instance de reprise. Quant à Gabriel Silva, il n'entre plus dans les plans du staff et n'a pas été retenu.

Par la force des choses, c'est une équipe de Saint-Étienne "new look" qui débutera cette 16e journée de Ligue 2. Devant le gardien Matthieu Dreyer, une défense à quatre devrait être alignée (Briançon et Nadé dans l'axe, Namri et Pétrot sur les côtés). Louis Mouton, Victor Lobry, Benjamin Bouchouari et Dylan Chambost devraient démarrer au milieu de terrain. La plus grande question reste l'animation offensive. Ibrahima Wadji ou Gäetan Charbonnier seuls en pointe, associés tous les deux ? Lenny Pintor ou Mathieu Cafaro sur un côté ? Beaucoup d'interrogations pour une équipe stéphanoise en quête de certitude. En quête immédiate de points, surtout, pour commencer à relever la tête.

FC Annecy - ASSE, 16e journée de Ligue 2, à vivre en intégralité dès 16h30 ce lundi sur France Bleu Saint-Étienne Loire.