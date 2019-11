Annecy et Chilly ont RDV le samedi 7 décembre pour le 8e tour de la coupe de France

On connaissait l'adversaire : le FC Chambly Oise, club de ligue 2. On connait désormais le jour et l'heure : le match du 8e tour de la coupe de France de foot aura lieu le samedi 7 décembre à 14h au Parc des Sports d'Annecy.

RDV à 14 heures pour Annecy

Le FC Annecy en nationale 2 sera donc opposé à un club classé deux échelons au dessus de lui. Chambly a aussi à son palmarès une place de demi-finaliste de la coupe de France en 2018.

Chilly jouera à Rumilly à 17 heures

L'ES Chilly (Régional 2) jouera aussi le samedi 7 décembre, à Rumilly au stade des Grangettes contre l'AS Fabrègue (club héraultais de Nationale 3). Là aussi, il y a deux divisions d'écart. Le coup d'envoi sera donné à 17 heures.

RAPPEL : Il n'y aura pas de 8e tour de la coupe de France pour Thonon Evian GG FC. Lors du 7e tour, les Hauts-Savoyards se sont inclinés sur la pelouse de l’Olympique de Valence 3 buts à 1.