Coupe de France : Annecy-TFC se jouera à guichets fermés, pas d'ouverture de billetterie "grand public"

L'engouement est énorme au bord du lac d'Annecy pour la demi-finale de Coupe de France face au TFC. Le club de Ligue 2 reçoit les Violets le jeudi 6 avril dans son Parc des Sports qui compte un peu moins de 16.000 places. La billetterie grand public n'ouvrira pas ce mardi 21 mars. Toutes les places sont parties avec les différentes priorités d'achat.

ⓘ Publicité

1.500 abonnés au FC Annecy, la tribune Est remplie par les partenaires et autres hospitalités

Pour satisfaire avant tout ses supporters et soutiens, le club d'Annecy a échelonné sa billetterie : jusqu'au 15 mars, elle était ouverte uniquement aux partenaires. Puis les licenciés et bénévoles ont pu en profiter durant 24 heures jusqu'au 17 mars. Les abonnés ont ensuite pu prendre deux places chacun jusqu'à samedi 18 mars. Il n'y a plus aucune place disponible à la vente désormais.

Ce lundi, les personnes ayant déjà acheté des billets pour un match du FC Annecy cette saison ont eu la priorité. Mais il n'y a déjà plus de place. "Après quelques minutes, il n'y avait déjà plus rien. À 10h06, impossible de prendre des places" nous disent certains supporters annéciens. Dans les faits, la tribune Est sera remplie par les partenaires et autres hospitalités. Le club d'Annecy compte 1.500 abonnés qui ont eu droit à deux places. Les associations de supporters du club haut-savoyard, les Raiders 74 et Fécé Force 12, seront elles massées dans le virage Sud.

"Certains ont pris deux jours de vacances !"

Du côté des supporters toulousains, il n'y aura donc "que" les 760 chanceux qui garniront le parcage visiteurs. Ces places ont été confiées aux associations de supporters du TFC. Elles s'organisent pour distribuer les 760 précieux billets qui permettront d'assister au match. Et l'engouement est énorme. "On avait 84 places, elles sont parties comme un rien. On en aurait eu 100 de plus c'était bon. Beaucoup de nos membres ont pris deux jours de vacances pour pouvoir aller encourager notre équipe. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu un engouement comme aujourd'hui", savoure Marie la présidente du groupe de supporters Visca Tolosa.