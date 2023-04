Annecy-TFC : "Un match historique pour les deux clubs", selon Philippe Montanier

Bientôt le grand soir pour le TFC. Jeudi à 20h45, les Toulousains seront sur la pelouse d'Annecy pour une demi-finale de Coupe de France qui pourrait permettrait aux Violets d'accéder à la première finale de l'ère moderne du club. Mais avant cela, il faudra gagner en Haute-Savoie. Et il y aura de l'envie des deux côtés, selon Philippe Montanier, l'entraîneur du TFC, qui s'est exprimé en conférence de presse ce mardi : "C'est un match historique pour les deux clubs. Nous ne sommes pas habitués à jouer des demi-finales. Mais on fait ce métier pour ce genre de matchs et ce genre d'évènements."

"Annecy a largement mérité sa place"

Sur le papier Toulouse est favori : Annecy est 15ème de Ligue 2 et a encaissé une lourde défaite à Nîmes samedi en championnat (4-0). Mais Philippe Montanier préfère la jouer modeste et garder en tête qu**'Annecy a sorti l'OM aux tirs au but lors des quarts de finale** : "Quand on a discuté du tirage au sort, on s'est dit que de tomber sur une équipe de Ligue 2 était plutôt un bon tirage au sort. Mais si on se met à place d'Annecy, ils auraient rencontré soit Nantes, le tenant du titre qui a un des meilleurs palmarès des clubs français, soit Lyon, un des plus gros budgets des plus grand palmarès. Donc, face à un modeste promu comme Toulouse, Annecy aussi peut se sentir favori sur ses terres favoris. Là, on joue pas une équipe de Ligue 2, on joue une demi-finale et Annecy a largement mérité sa place. Ils ont fait un exploit en gagnant à Marseille. Les favoris sur le papier ne sont pas toujours les gagnants. Là, tout va se jouer sur un match, il n'y aura pas de prolongations. Donc, ça va être une expérience importante pour le groupe."

Dejaegere de retour

Brecht Dejaegere sera remis sur pieds et sera du voyage pour Annecy. Le milieu de était forfait à Brest dimanche après s'être blessé à la tête à l'entraînement la semaine dernière. Le TFC espère aussi pouvoir aligner Anthony Rouault : le défenseur a été expulsé après deux cartons jaunes pendant le match contre les Brestois, mais le staff toulousains juge le second carton trop sévère et va déposer une réclamation devant la commission de discipline de la Ligue. La commission doit se réunir ce mercredi.