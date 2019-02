Annoncé sur le départ, Robert Beric prolonge trois ans à l'AS Saint-Etienne

View this post on Instagram

Il y a quelques jours, j’ai pris la décision d’accepter la proposition du club chinois de Shenzhen FC et de m’engager avec eux. Changer de club n’est jamais facile mais à l’heure de quitter l’Europe où j’ai fait l’ensemble de ma carrière, beaucoup de souvenirs m’envahissent. Je remercie mon club de cœur, le TFC de m’avoir permis de réaliser mon rêve de devenir footballeur professionnel et de tout l’amour que ce club m’a apporté. Je ne l’oublierai jamais. Le Stade Rennais où l’accueil fût chaleureux et où je me suis toujours senti aimé et chez moi. Enfin à Saint-Etienne, l’ambiance de son mythique chaudron restera un souvenir unique. Aujourd’hui c’est en Chine que je poursuis ma carrière et j’espère que la suite sera aussi passionnante et stimulante. Nouveau pays, nouveau projet, nouvelle vie. Une aventure excitante commence et je suis certain que nos chemins se croiseront à nouveau. #love