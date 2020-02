Anthony Briançon en direct dans le 100% Crocos Show de France Bleu Gard Lozère

Le défenseur et capitaine du Nîmes Olympique Anthony Briançon

Nîmes, France

La "Nimontada" est lancée ! Avec 3 victoires, série en cours, le Nîmes Olympique montre les dents dans cette 2e partie de championnat. Et pour parler de cette folle course au maintien, France Bleu Gard Lozère a le plaisir ce lundi soir d'accueillir le défenseur et capitaine des Crocos Anthony Briançon. Avec lui, nous reviendrons notamment sur le dernier succès des nîmois à Nice, ce week-end (victoire 3-1).

Serge Delcourt et ses invités, notamment Toifilou Maoulida et Patrick Champ, reçoivent Anthony Briançon dans le 100% Crocos Show, émission diffusée chaque soir de la semaine de 18h à 19h.

Pour l'instant, les hommes de Bernard Blaquart occupent la 18ème place du championnat de Ligue 1, avec 24 points. Ils devancent Amiens (20 points) et Toulouse (13 points). Dijon, 17e, n'a qu'une longueur d'avance sur le Nîmes Olympique.

Les Crocos rejouent samedi, cette fois à domicile, face à Angers (20h).