Anthony Briançon en direct sur FB Gard Lozère avant Nîmes / Grenoble

Ne manquez pas l'émission d'avant match ce samedi, à partir de 18h30, sur France Bleu Gard Lozère. Anthony Briançon nous fait l'honneur d'être en direct avec nous, avec vous, et avec Objectif Gard, avant la réception du GF38. Le défenseur central et capitaine emblématique des Crocos, toujours en phase de réathlétisation, répondra à Romain Collet-Gaudin et Corentin Corger. Nîmes reçoit Grenoble, ce samedi, pour le compte de la 25e journée de championnat de Ligue 2, aux Costières.

Pour l'instant, les Crocos occupent la huitième place, les grenoblois la... dix-huitième. Au match aller, Nîmes s'était incliné 2 buts à 1.

Nîmes / Grenoble : coup d'envoi 19h. En direct intégral dès 18h30 sur FB Gard Lozère avec Objectif Gard.