Anthony Buonocore, speaker du DFCO : "il faut retrouver cette ferveur"

Le DFCO va devoir rebondir après sa lourde défaite 4-1 à Toulouse. Les "Rouges" espèrent pouvoir compter sur le retour de leur public, avec le premier match à domicile depuis la fin des jauges, samedi 12 février 2022 contre Pau. Les Lingon's Boys, qui ne venaient plus à cause des règles sanitaires, ont d'ailleurs annoncé leur retour. L'ambiance au Stade Gaston Gérard depuis le début de la saison, et comment l'améliorer on l'a évoqué avec le speaker du DFCO, Anthony Buonocore. Il était l'invité de 100% DFCO lundi 7 février 2022.

"Un grand soulagement"

Sur la fin des jauges, c'est "un grand soulagement, c'était très dur les derniers matchs avec un public avoisinant les 2000 personnes. Je l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme, se réjouit Anthony Buonocore. Il faut retrouver cette ferveur, ce noyau dur de supporters qui sont derrière leur équipe, c'est surtout ça qui va redonner vie à Gaston Gérard".

"Être présent mais aussi donner un peu de voix"

Dans quelle mesure les résultats de l'équipe sont-ils liés à l'ambiance dans le stade ? Difficile à quantifier. Toujours est-il que le meilleur match dans le jeu est celui où l'ambiance était la plus chaude. Car mis à part lors du derby contre Auxerre, depuis le début de la saison, l'atmosphère au Stade Gaston Gérard est loin de celle des grandes heures en Ligue 1 - et même auparavant en Ligue 2. Un constat partagé par Anthony Buonocore, qui lance un appel au public. Un appel à encourager, à crier, à chanter, à bouger. Et pas seulement à regarder.

Ce n'est pas le nombre qui compte, plutôt le cœur que chacun y met. Le speaker du DFCO insiste sur l'importance d'un "noyau" de supporters, qui a tendance à se réduire avec les mauvais résultats, la descente en Ligue 2 et le contexte sanitaire.

"Il faut pouvoir se remettre en question. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il fait froid, avec le covid, pour plein de choses. Maintenant, les jauges sont ouvertes, on va pouvoir repartir du bon pied. Montrer aussi, à Dijon, à notre équipe, qu'on est derrière et qu'on a envie que ça réussisse. Pas simplement par l'acte d'être présent mais aussi en donnant un peu de voix. C'est une critique vraiment positive, on a connu tellement de choses à Dijon, j'ai eu le privilège d'y participer de très près. On est capables de beaucoup de choses, et si le public est "supporter" et derrière son équipe, le DFCO peut réussir de grandes choses".