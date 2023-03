Anthony Gonçalves, défenseur du Stade Lavallois : "tu as trébuché, tu te relèves et tu repars"

A l'issue de la rencontre perdue face au Paris FC (2-1) samedi, Anthony Gonçalves, l'un des joueurs les plus expérimentés du Stade Lavallois, a accepté de livrer son regard sur la situation que traverse l'équipe mayennaise.

France Bleu Mayenne : L'avance que vous aviez au classement a fondu en l'espace de trois matches avec ces trois défaites. Le Stade lavallois va jouer le maintien, peut-être jusqu'à la dernière journée ?

Anthony Gonçalves : Oui, je ne vous apprend rien, avec 31 points on ne se maintient pas. Donc, avance ou pas, il va falloir aller chercher des points, donc ce n'est pas nouveau. Je ne pense pas qu'on se soit pris pour d'autres à dire qu'on allait jouer autre chose. Aujourd'hui, oui, il faut se rendre à l'évidence que l'on va devoir batailler jusqu'au bout et se battre. J'en ai connu des maintiens. Personnellement, ça ne me fait pas peur. On a une mission et on va tout faire pour la mener à bien.

Le Stade Lavallois n'est pas épargné par les blessures, les longues absences et on sent clairement que cela pénalise l'équipe. Il va falloir trouver les ressources nécessaires à l'intérieur de ce collectif ?

On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a des blessés, ça fait mal pour le groupe et de voir des équipiers absents pour un long moment, mais il faut avancer. Les joueurs blessés n'ont qu'une envie, c'est de revenir et de nous aider. Et il faut se servir de ça. Aujourd'hui, il faut prendre tout ce qu'il y a de positif parce qu'on sait qu'on est sur une série négative. Il y a beaucoup de 'négativité' autour de nous. Cela fait partie du truc. Quand on gagnait, nous n'étions pas les plus beaux. Aujourd'hui, on perd, nous ne sommes les plus nuls non plus. Il y a des choses à gommer, forcément. On ne va pas se voiler la face, mais là, je n'ai pas envie d'être négatif. Au contraire, j'ai vraiment envie d'appeler tout le monde à être positif, à nous envoyer des bonnes ondes parce qu'on en aura besoin. On ira pas chercher le maintien seulement à 18 joueurs, on le fera avec tout un peuple Tango comme on l'a vu samedi soir. Il faut repartir au combat. Même si on avait gagné contre le Paris FC, on ne serait pas maintenus non plus. Tu as trébuché, tu te relèves et tu repars.

Est-ce qu'à dix journées de la fin, l'équipe du Stade Lavallois peut encore progresser, individuellement comme collectivement ?

Le Stade Lavallois est surveillé, on a eu des bons résultats. On a une façon de jouer, les équipes qui viennent jouer ici nous prennent au sérieux. Il va falloir trouver des solutions pour essayer de contrarier les équipes adverses. Cela passe par le travail et le dévouement au quotidien, même si c'est bateau de dire ça. Il va falloir laisser ses tripes, son cœur, son âme sur le terrain, pour le club. Et quand tu joues à Laval, ça se passe comme ça. La saison passée s'est bien déroulée. Aujourd'hui, on est dans le monde professionnel et il faut y rester. Et pour y rester, il faut redoubler d'efforts.

Il va falloir se remobiliser rapidement car la zone rouge se rapproche ?

Oui, il faut que chacun fasse son autocritique. Il faut vite repartir au combat et c'est là où on voit les hommes vraiment. C'est quand c'est dur. Quand tout va bien, c'est facile de gonfler le torse, de faire le beau. Le maintien a toujours été notre mission cette saison au Stade Lavallois. On ne s'est jamais dit qu'on allait réussir facilement. J'y crois, c'est quand tu es dos au mur que tu vois avec qui tu peux y aller, c'est tout. Et aujourd'hui, je pense qu'on a les armes pour y arriver.

C'est peut-être un moment clé de la saison. Est-ce votre sentiment ?

Chaque match va devenir important, oui. Le Paris FC était un match important et on l'a perdu. Et ça fait suer. On travaille pour bien faire et cela ne marche pas. Le seul truc à faire, c'est de repartir encore. Continuer. Croire en ce que l'on fait. C'est là où il faut essayer d'avoir du positif et puis d'avancer. Il faut y croire, ce sera magnifique. J'ai eu des maintiens ici à la dernière journée, c'était magnifique aussi. J'espère tout de même que ce sera avant. Mais comme je le dis, à 31 points, de toute façon, tu ne te maintiens pas. Le combat continue. On a perdu une bataille, mais pas la guerre.