Anthony Gonçalves :"Si la saison s'arrêtait aujourd'hui, ce serait parfait pour les deux premières places."

Depuis samedi soir, le Stade Lavallois est leader de Ligue 2 après son succès à Bastia (0-3). Une première pour Anthony Gonçalves après 315 matchs joués sous le maillot du club mayennais. "Comme quoi plus c'est long, plus c'est bon" s'amuse celui qui a aussi joué pour Caen jusqu'en 2022. "Il y a beaucoup de joie autour de cette joie mais après on essaye de garder les pieds sur terre et de ne pas trop s'enflammer. En tout cas, autour de nous, il y a beaucoup d'ondes positives."

Lors de l'émission Allo Malherbe, son ancien président Olivier Pickeu en a profité pour le féliciter en direct. "C'est un plaisir d'entendre le soldat. Il a été très important pour le Stade Malherbe. Vous vous souvenez quand même de ce but qui nous permet de poursuivre l'aventure (Le pénalty qu'il avait provoqué contre Clermont lors du match pour le maintien). Je ne suis pas surpris de ta saison et de ce que vous êtes en train de faire. Je suis tout simplement heureux pour toi."

"On souhaite le meilleur à chaque fois à Malherbe sauf quand il joue contre nous"

Anthony Gonçalvès n'a pas manqué de rappeler son attachement pour le SM Caen dont il a porté les couleurs pendant trois saisons et soixante-sept matchs. D'autant qu'à Laval, le défenseur de 37 ans est entouré de trois autres Malherbistes (Jordan Tell, Malik Tchokounté et Jordan Adéoti). "On souhaite le meilleur à chaque fois à Malherbe sauf quand il joue contre nous. On prend toujours énormément de plaisir à parler de Malherbe parce que c'est un club dont on reste attaché quand on y passe. Quand je suis parti, j'ai dit que je resterai supporter de Malherbe. Et quand j'ai regardé le match dans ma chambre d'hôtel face à Saint Etienne, je peux vous dire que j'étais pour Malherbe. Cela s'est ressenti en sautant sur le lit sur quelques décisions un peu bizarre."

Lors du match face au SM Caen remporté par son équipe (2-1), Anthony Gonçalves avait eu droit à l'entrée sur son côté du jeune Tidiam Gomis. Vingt ans séparent le jeune prometteur milieu offensif de l'expérimenté défenseur lavallois. Anthony Gonçalves avait su faire parler le métier pour l'éteindre. "On essaye de jouer à l'expérience. je sais que c'est un bon joueur capable de faire la différence. j'ai essayé de lui laisser le moins d'espace possible pour ne pas me faire éliminer et comme d'habitude de mettre un peu d'impact." "Tu lui a mis un tampon direct" lui a lancé Olivier Pickeu ce qui n'a pas manqué de faire rire Anthony Gonçalves. "C'est vrai qu'on essaye d'imposer quelque chose pour éviter que le jeune nous fasse la misère. Mais c'est vrai que sur ce match, il n'a pas eu la chance et la réussite escomptée mais je lui souhaite le meilleur."*

Laval va désormais connaître ce qu'a vécu le SM Caen précédemment. "Aujourd'hui on n'est qu'à six journées. Cela vient récompenser le travail du club. Maintenant il faut continuer. On va être dans la peau du chassé maintenant. C'est là que l'on va voir si on est en capacité de répondre présent."

"Si aujourd'hui le classement et la saison s'arrêtent cela me va. Ce serait parfait pour les deux premières places", conclue dans un clin d'œil pour le SM Caen Anthony Gonçalves.

