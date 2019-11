Anthony Le Tallec : "Montpellier peut vraiment jouer les cinq premières places"

Présent à la Mosson, dimanche dernier, lors de la victoire du MHSC contre Toulouse, Anthony Le Tallec s'est confié sur France Bleu Hérault. L'attaquant a livré son sentiment au sujet du premier but de son frère Damien, et de la saison de Montpellier.

Montpellier - France

Damien Le Tallec a inscrit son premier but de la saison dimanche dernier contre Toulouse, le quatrième du milieu de terrain depuis son arrivée la saison passée au Montpellier Hérault. Un but marqué au cours d'une prestation collective très aboutie.

Son frère, Anthony Le Tallec, a rejoint Bertrand Queneutte en tribune de presse, à l'issue de la rencontre, et s'est confié en direct sur France Bleu Hérault. L'ancien buteur du Havre, de Saint-Etienne ou encore de Liverpool a donné son sentiment sur la copie rendue par son frère, mais aussi son avis sur l'équipe et le potentiel du MHSC.

Anthony Le Tallec à propos de son frère

"Très fier d'avoir un petit frère comme Damien. Il est très à l'écoute, c'est un travailleur. Pour Montpellier, c'est une pépite. Il travaille beaucoup dans l'ombre. Les journalistes et les médias parlent surtout des attaquants, des offensifs. Mais ce qu'il fait pour les joueurs, c'est énorme. Il faut vraiment être un spécialiste pour le voir. Il court beaucoup, touche moins de ballons. On en parlait souvent, il lui manquait ce but pour faire taire quelques critiques."

Anthony Le Tallec à propos du MHSC

"C'est la copie parfaite. Malheureusement, ils ne le font qu'à domicile sur ce début de saison. Cela dit, je suis confiant pour la suite. Il manque le déclic à l'extérieur. Après, c'est cool parce que Laborde attendait ce but-là depuis longtemps. Andy, c'est la classe. Content aussi pour Téji : il manque encore un peu de rythme et il avait besoin de ce premier but."