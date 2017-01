Anthony Mounier à l'ASSE : ce recrutement que les supporters des Verts ne digèrent pas

L'ancien joueur de Lyon, Nice et Montpellier est annoncé dans le Forez. Le passif de l'attaquant avec les Verts resurgit et l'affaire tourne au scandale pour les supporters stéphanois.

Christophe Galtier n'a jamais caché son souhait de recruter un ou deux éléments offensifs pour venir apporter de la concurrence et des solutions supplémentaires dans un secteur où le club stéphanois éprouve des difficultés puisqu'il n'est que la 13e attaque du championnat. L'entraineur stéphanois qui a assuré encore récemment qu'il faudrait sans doute attendre les dernières heures des derniers jours du mercato pour que des dossiers se débloquent. Selon un média italien, les négociations sont semble-t-il bien avancées avec l'attaquant de Bologne en Italie, Anthony Mounier, et cela ne plait pas vraiment aux supporters de l'ASSE. En témoignent deux banderoles déployées, l'une à Geoffroy Guichard, l'autre à l'Etrat et signées par les Green Angels : "Mounier : nos couleurs ne seront jamais les tiennes".

La banderole de l'Etrat - @TomakisTom

La banderole du Chaudron - @TomakisTom

Il y a le joueur en lui même qui n'inspire pas beaucoup d'espoir. Les Verts cherchent un buteur capable de débloquer l'attaque stéphanoise mais à 29 ans Mounier n'a dépassé la barre des 5 buts qu'à 3 reprises dans sa carrière en Ligue 1. Des attaquants qui ne marquent pas, l'ASSE en a déjà un certain nombre et ce n'est sans doute pas dans son intérêt d'en rajouter.

"On les baise les Verts !"

Et puis c'est le passif d'Anthony Mounier avec l'ASSE que les supporters ne digèrent pas : il est né en Ardèche mais il a été formé à Lyon avec la génération 1987, celle d'Hatem Ben Arfa et de Karim Benzema. C'est là qu'il a rencontre Christophe Galtier alors adjoint dans le Rhône. Lorsqu'il était à Nice il s'était fait remarquer en criant après un but "On les baise les Verts". Et puis à Montpellier il avait été tout proche de rejoindre le Forez en 2013 avant que l'ASSE ne préfère finalement enroler Franck Tabanou. Il avait alors affirmé qu'il méritait "plus de respect" de la part de l'ASSE. Les supporters stéphanois ont généralement de la mémoire et tout ça ils ne l'ont pas oublié si on en juge par la virulence des réactions sur les réseaux sociaux.

Anthony Mounier prêté demain à Saint Étienne. Belle recrue si le but était de signer un enculé. — Lucie Lamija Peškíc (@Lucie_Peskic) January 26, 2017

Anthony #Mounier crache sur @ASSEofficiel et vous le faites signer ? Vous salissez le maillot Vert. pic.twitter.com/9Fa6SiM9fG — LFL (@ElefelSte) January 25, 2017