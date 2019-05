Antoine Griezmann quitte l'Atlético Madrid : pour aller où ?

L'attaquant de l'Atlético Madrid et des Bleus, Antoine Griezmann, a annoncé mardi soir qu'il partirait à la fin de la saison, après cinq ans au club. Le Français de 28 ans sera très convoité lors du prochain mercato estival.

Vers 22 heures mardi soir, Antoine Griezmann a mis fin au suspense qui entourait son avenir. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux par son actuel club, l'Atlético Madrid, le joueur français a indiqué qu'il ne poursuivrait pas son aventure dans la capitale espagnole. Il quittera les "colchoneros" à la fin de la saison.

. @AntoGriezmann: "Ces cinq années ont été incroyables, merci à tous, vous êtes dans mon cœur". pic.twitter.com/RLrEByh83T — Atlético de Madrid (@AtletiFR) May 14, 2019

Le Barça est en pôle

Les paris vont aller bon train jusqu'à l'officialisation de sa future destination. Au jeu des pronostics, c'est le FC Barcelone qui a la faveur des bookmakers. L'été dernier déjà, Antoine Griezmann avait longuement hésité à rejoindre le club catalan. Il était à deux doigts d'y signer mais il avait finalement prolongé son aventure à l'Atlético Madrid.

Loin de lui en tenir rigueur, les dirigeants du Barça n'ont jamais rompu le lien avec son entourage. Si bien que, selon L'Equipe, un document aurait été paraphé entre les deux parties fin mars. Dans son édition du jour, le quotidien sportif avance que le contrat porterait sur cinq ans. "Grizou" toucherait 17 millions d'euros nets par an, contre 21 millions d'euros actuellement à l'Atlético.

Le PSG "en embuscade"

Même si le Barça semble avoir une longueur d'avance, d'autres clubs pourraient se positionner. Comme le Real Madrid, toujours tenté à l'idée d'essayer de chiper un joueur à son grand rival. Surtout que Zinédine Zidane veut rebâtir une équipe pour faire oublier la saison blanche des "merengues" (aucun titre, élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Ajax Amsterdam, deux entraîneurs limogés avant le retour de Zidane).

Le Paris-Saint-Germain pourrait lui aussi être séduit par Antoine Griezmann. Selon le journal Le Parisien, le PSG serait même "en embuscade" pour convaincre le joueur de rallier la capitale. Déjà intéressé en 2016, le club parisien reviendrait à la charge. "Pas impossible" que Griezmann vienne à Paris, souffle un proche du dossier au quotidien. Le journal L'Equipe rapporte de son côté que la sœur du joueur s'est déplacée la semaine dernière pour rencontrer le directeur sportif du PSG.

Griezmann veut relever de nouveaux défis

Antoine Griezmann, 28 ans, se sait à un moment charnière de sa carrière. L'enfant de Mâcon, malgré son titre de champion du monde l'été dernier avec les Bleus, n'a pas encore le palmarès d'un très grand. Troisième du dernier Ballon d'or, "Grizou" n'a jamais été champion d'Espagne. Il a échoué en finale de Ligue des Champions en 2016 et n'a gagné "que" la Ligue Europa en 2018 avec l'Atlético.

S'il change de club aujourd'hui, c'est pour franchir un pallier. Le FC Barcelone comme le Real Madrid, régulièrement dans le dernier carré en Ligue des Champions, pourraient le lui permettre. C'est moins évident pour le PSG, qui devrait dans tous les cas réaliser une grosse vente en attaque (Edinson Cavani?) s'il souhaite attirer le Français.

Sa clause libératoire est fixée à 120 millions d'euros. Presque une aubaine tant son profil est en apprécié en Europe : à 28 ans, il est expérimenté, il a remporté la Coupe du monde l'été dernier, est international depuis cinq ans (69 sélections, 28 buts). C'est un joueur de collectif, un attaquant polyvalent généreux dans l'effort et qui sait défendre pour son équipe. Et Antoine Griezmann est une star mondiale, toujours utile en termes d'image pour un club soucieux de séduire les sponsors, les supporters, et vendre des maillots.