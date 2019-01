Antoine Kombouaré, avant Dijon-Monaco : "ce match, c'est une finale"

Dijon, France

En football, les choses vont très vite. Démis de ces fonctions au mois d'octobre pour mauvais résultats, Léonardo Jardim sera mardi le nouvel entraîneur de l'AS Monaco. En attendant, et après la suspension de Thierry Henry, c'est son adjoint, Franck Passi qui sera ce samedi sur le banc monégasque : "le retour de Jardim, c'est une bonne nouvelle pour Monaco, il connaît bien la maison," affirme Antoine Kombouaré. "Pour nous, c'est une autre histoire. Peut-être qu'avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, les joueurs seront mieux," prévient l'entraîneur du Dijon Football Côte-d'Or.

On veut mettre Monaco à 5 points - Antoine Kombouaré

Quoiqu'il en soit, Jardim ou Henry, pour le DFCO, il n'y a pas à tergiverser : "il faut gagner pour mettre Monaco à 5 points, c'est l'objectif du week-end. Pour nous, c'est une finale, même si il reste encore beaucoup de matches à jouer," assure le coach dijonnais. La qualification en coupe de France contre St-Etienne a fait du bien dans le vestiaire : "on a retrouvé des sourires, de la joie. Après le plus dur, c'est d'enchaîner les victoires. On sait qu'à domicile, on est attendu. Ça va se jouer au mental," ajoute Antoine Kombouaré.

Antoine Kombouaré, l'entraîneur du DFCO © Radio France - Stéphane Parry

Naïm Sliti : contre St-Etienne, il a fait un match extraordinaire - Antoine Kombouaré

Pour cette rencontre, le technicien dijonnais devra encore se passer des services de trois titulaires : Valentin Rozier, Benjamin Jeannot et Frédéric Sammaritano, toujours blessés ne figurent pas dans la liste des joueurs retenus. De même Romain Amalfitano qui purge son deuxième match de suspension. D'autres joueurs se sont illustrés mercredi en coupe de France. C'est le cas de Naïm Sliti, auteur de trois buts et de trois passes décisives : _"il a fait un match extraordinaire, mais tout le monde est important dans le groupe, "_assure Antoine Kombaouaré.

Dans ce match à six points, malheur au perdant. Comme pour se rassurer, Antoine Kombouaré, assure que "mentalement, on est peut-être un peu mieux armé que l'adversaire. Dijon a l'habitude de se battre pour le maintien. Ce n'est pas le cas de Monaco." A l'aller, le DFCO avait tenu la dragée haute à l'ASM en décrochant sur le Rocher un _match nul, 2-2_. "Ce sera un match ouvert," prévoit Wesley Lautoa, "mais le match le plus important de la saison."

Dijon-Monaco, coup d'envoi à 20 heures au Stade Gaston Gérard. Retrouvez les réactions d'après match en écoutant ce dimanche la matinale de France Bleu Bourgogne entre 7 heures et 9 heures.