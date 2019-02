Antoine Kombouaré avant Dijon-Saint Etienne : "Je m'attends à un match très compliqué"

Dijon, France

Le DFCO s'apprête à recevoir Saint-Etienne ce vendredi 22 février à Gaston-Gérard. Un match qui s'annonce compliqué face aux Verts, 5e ex-aequo au classement avec Marseille alors que Dijon pointe à la 18e place du classement.

Ce match s'annonce compliqué pour le DFCO qui enchaîne trois défaites. Quatre défenseurs dijonnais seront absents pour la rencontre. Mickaël Alphonse et Arnold Bouka Moutou ont des soucis de mollet, ils sont à l'infirmerie. Wesley Lautoa et Oussama Haddadi ne seront pas non plus de la partie, ils seront suspendus. L'entraîneur Antoine Kombouaré va devoir faire sans ses quatre défenseurs : "Cela limite les choix et complique un peu la tâche mais on ne va pas se trouver d'excuses. Il faudra être prêt et surtout être solidaire pour faire un grand match face à Saint-Etienne." Du côté de Saint-Etienne, il y aura aussi pas mal d'absents : Kevin Monnet-Paquet, Mathieu Debuchy, Romain Hamouma, Yannis Salibur et Valentin Vada. Malgré tout, l'entraîneur du DFCO Antoine Kombouaré s'attend à un match très compliqué face aux Verts : "Pour moi c'est une équipe avec beaucoup d'expérience, des joueurs d'expériences de haut niveau. Saint-Etienne est 5e ex-aequo aujourd'hui, ils veulent aller chercher la troisième place. Je m'attends à souffrir ici avec une équipe qui va avoir l'ambition de récupérer les trois points perdus face au PSG."

Connaissant Jean Louis Gasset, il va insister sur le fait qu'on soit sur trois défaites consécutives et qu'on a des soucis défensifs. Antoine Koumbouaré, l’entraîneur de Dijon

Après la rouste mise par Dijon à Saint-Etienne lors du match de la Coupe de France fin janvier, victoire 6 à 3, les Stéphanois vont sûrement venir avec une envie de revanche pour Florent Balmont, milieu de terrain du DFCO : "C'est vrai qu'ils l'ont mal digéré parce que c'était un objectif de leur part en Coupe de France, en plus chez eux. Il y a une part de revanche. Nous aussi, on doit se servir de ce match là pour dire que c'est jouable parce que personne nous voyait gagnant à Saint-Etienne et au final on a fait un très beau match. Je pense qu'on est capable de faire le résultat, de sortir un match référence à domicile. Il faut prendre le plus de points possible à domicile."

Coup d'envoi de ce DFCO-Saint-Etienne à 19h au stade Gaston-Gérard.