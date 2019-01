Antoine Kombouaré, nouvel entraîneur du DFCO : "il faut changer de mentalité"

Dijon, France

Antoine Kombouaré était en vacances, lorsque Olivier Delcourt l'a appelé :" on s'est vu deux fois avec le président," affirme l'ancien entraîneur de Guingamp. "La première fois, on a diné. La deuxième fois, c'était pour parler foot.", ajoute Antoine Kombouaré. "J'étais impatient de retourner sur le terrain. Ce qui m'a plus avec Dijon, c'est que c'est une équipe qui joue, qui va de l'avant. Après, c'est la première fois que j'arrive dans un club en cours de saison. Pour moi, les vacances sont finies*, on a cinq mois pour aller chercher la 17e place et le maintien en Ligue 1."

Antoine Kombouaré est un guerrier, c'est l'homme de la situation - Olivier Delcourt, président du DFCO

Dans la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur du Dijon Football Côte-d'Or, Olivier Delcourt a expliqué pourquoi son choix s'était finalement porté sur Antoine Kombouaré : "avec Antoine, j'ai rencontré deux autres entraîneurs : René Girard et Guy Lacombe. J'ai eu beaucoup de sollicitations de la part d'autres entraîneurs. Mais si j'ai choisi Antoine, c'est pour ses qualités humaines, ses qualités de compétiteur. Je voulais un entraîneur différent, avec du caractère. Je pense qu'Antoine est l'homme de la situation, _c'est un guerrier_" affirme Olivier Delcourt. Antoine Kombouaré a signé avec Dijon jusqu'à la fin de la saison et une année supplémentaire en cas de maintien du DFCO en Ligue 1.

Antoine Kombouaré et Olivier Delcourt sur la pelouse du stade Gaston Gérard © Radio France - Stéphane Parry

A 55 ans, avec ses 381 matchs au compteur en ligue 1 en tant qu'entraîneur, Antoine Kombouaré fait figure de vieux briscard. L'ancien joueur de Nantes et du PSG a roulé sa bosse dans une demi-douzaine de clubs de ligue 1 et ligue 2 comme Paris, Valenciennes, Lens et Guingamp. Maintenir le DFCO en Ligue 1, c'est l'objectif qui lui est assigné. "Pour le club, pour les salariés du club, pour les supporters, il y a un équilibre à respecter. On sait que c'est compliqué de monter en Ligue 1. Je suis convaincu que l'on va repartir du bon pied," conclue le président du DFCO.

Il faut mieux défendre - Antoine Kombouaré

A peine débarqué à Dijon, Antoine Kombouaré va devoir vite analyser les lacunes de son équipe et trouver les remèdes pour sortir le club de la zone rouge (18e de Ligue 1, NDLR). "Il faut changer la mentalité. L'équipe doit mieux défendre, prendre moins de buts. On doit être plus solide derrière. Il faut construire les fondations," insiste le nouvel entraîneur du DFCO.A t-il les joueurs et l'état d'esprit pour y parvenir? premier élément de réponse, dès ce dimanche avec la réception de Montpellier au stade Gaston Gérard.

*Antoine Kombouaré n'avait plus de club depuis son limogeage le 6 novembre de Guinguamp.