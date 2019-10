Antoine Kombouaré le nouvel entraîneur du TFC a donné ce mardi sa première conférence de presse. Quatre jours avant la réception de Lille (samedi 19 octobre 20h00), il a dévoilé ses priorités et attend surtout que l'équipe de Toulouse deviennent "solide en défense".

VIDÉO - Antoine Kombouaré entraîneur du TFC serein et déterminé "que les joueurs se remettent la tête à l'endroit"

Le successeur d’Alain Casanova, nommé ce lundi 14 octobre, a donné sa première conférence de presse ce mardi au Stadium. Antoine Kombouaré, le nouvel entraîneur du TFC, est revenu sur ses pistes pour redresser le club toulousain.

Il s'est d'abord dit"très heureux d’entraîner l'équipe". Il a salué son "copain" Alain Casanova qu'il dit ne pas avoir encore eu au téléphone. Mais il promet qu'il va tenter de joindre l'ex-entraîneur des Violets. Et surtout, il a eu un discours très ferme envers les joueurs qu'il estime clairement responsables de la déroute de ce début de saison. "Mes premières paroles aux joueurs c’est que si je suis là, c’est qu’ils sont un peu responsables du départ de leur entraineur. Ils n’ont pas fait du bon boulot. Il faut rectifier le tir. "

Antoine Kombouaré, ex entraîneur de Dijon, explique ne pas avoir suivi plus que cela le début de la saison de la Ligue 1. En tout cas, il n'a pas pris le temps de regarder le calendrier. " Je sais qu'on va jouer Lille, et ... c'est Rennes à près c'est ça... ?" Clairement, le message, c'est de montrer un coach serein qui va surtout prendre le temps de parler aux joueurs.