Antoine Sibierski, Dogue puis Sang et Or, a-t-il le coeur lillois ou lensois ?

L'ancien joueur, formé au LOSC et passé par Lens, vit depuis 19 ans au Nord de l'Angleterre. A Manchester, où il réside en famille, il se consacre depuis 2019 à sa reconversion. L'ancien double vainqueur de la Coupe de France avec Nantes espère, dans les prochaines années, devenir entraîneur. Il s'apprête, à 48 ans, à passer l'UEFA Pro Licence, l'équivalent du DEPF en France, le diplôme qui ouvre les portes du haut niveau.

Dans ma famille, nous étions des lillois ouvriers.

A la question, êtes-vous plutôt lillois ou lensois, Antoine Sibierski répond avec beaucoup de sincérité : ni l'un ni l'autre, ou alors les deux". Avant de développer : "J'ai joué pour le LOSC de 8 à 21 ans et dans ma chambre j'avais 2 posters, celui de Boniek de la Juventus de Turin, d'origine polonaise comme moi, et celui du Racing Club de Lens."

Quand je signe à Lens, ça ne fait que 6 mois que j'ai perdu ma maman

Antoine Sibierski fait le choix en 2000 de signer à Lens avec cette étiquette d'ancien lillois : "C'était un choix réfléchi. Je savais que ça allait être difficile. Les lensois me voient comme un ancien joueur du LOSC et les lillois me voient comme un traître. J'ai développé dans ma jeunesse une force mentale qui m'a permis de prendre le taureau par les cornes. "

Je me rappelle de cette ovation des supporters des 2 clubs en quittant la pelouse de Grimonprez-Jooris

IL a donc eu la chance de disputer des derby sous les couleurs des 2 formations. Les souvenirs se bousculent dans son esprit, mais 2 derby garde une longueur d'avance : Avec Lille, celui de février 1996 durant lequel il ouvre le score sur coup-franc direct avant de voir Lens égaliser. Avec le RCL, celui de février 2003, quand il est ovationné à Grimonprez-Jooris à la fois par les supporters lensois et lillois après une victoire 2-0.

Un match nul m'arrangerait ce dimanche soir

En toute logique, Antoine Sibierski ne manquera pas une miette de ce 116ème derby : "Dans ce type de match, il n'y a pas de vérité. On a 2 équipes qui jouent au ballon donc je pense que ce sera un match très plaisant. mais quelque soit l'équipe qui gagne, je serai content pour elle et déçu pour l'autre."

