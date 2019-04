Antonio Ricardi, éducateur de William Saliba (AS Saint-Etienne) à l'AS Bondy : "Il était déjà monstrueux"

Saint-Étienne, France

On vous en a déjà parlé depuis le début de saison. Sauf que William Saliba (18 ans) a encore franchi un palier le weekend dernier, titulaire aux cotés du capitaine Loïc Perrin en défense centrale lors de la victoire contre Bordeaux (3-0) à Geoffroy Guichard.

Son éducateur à l'AS Bondy, club de Seine-Saint-Denis près de Paris ou William Saliba a démarré le foot à 6-7 ans, Antonio Ricardi, se souvient déjà d'un jeune joueur surclassé dans la catégorie moins de 15ans, grâce notamment à un physique hors norme.

Antonio Ricardi, éducateur à l'AS Bondy :

William était en avance morphologiquement. Il jouait milieu défensif car il arrivait à faire des différences, un peu pataud, mais il faisait déjà des choses intéressantes vu sa taille. C'était un garçon très agréable, positif, souriant, calme, bien entouré. Tout ça vous permet de garder les pieds sur terre quand on commence à entendre parler de sommes exceptionnelles. Cela peut vite vous faire tourner la tête. (...) J'espère qu'il finira dans un grand club européen et en Equipe de France. (...) C'est toujours émouvant de voir à la télé un joueur que vous avez eu sous vos ordres. Je lui souhaite la meilleure carrière possible.

Notez au passage d'un certain Kylian M'Bappé a démarré le foot sous les mêmes couleurs vertes de l'AS Bondy. En espérant que William Saliba lui reste le plus longtemps possible fidèle au vert forézien. Lui qui a joué onze matchs de Ligue 1 cette saison, dont huit comme titulaire.

Reims / ASSE, à vivre dès 16h30 dimanche en intégralité sur votre radio.