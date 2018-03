Indre-et-Loire

Evidemment, il n'est pas question de faire preuve d'un optimisme débridé : le TFC compte encore 8 points de retard sur l'avant-dernier. 11 points de retard sur le barragiste. A 10 journées de la fin, c'est une différence très conséquente, si ce n'est insurmontable.

Pourtant, il y a encore quelques raisons de croire au maintien : Déjà, Tours ne perd plus. Après 2 matchs nuls, le TFC a même décroché sa première victoire à l'extérieur, la semaine dernière, à Brest, alors que son adversaire, Valenciennes, reste sur deux défaites.

Plus intéressant encore : les deux rivaux dans la course au maintien sont dans une phase très difficile : Nancy, l'actuel barragiste, a perdu tous ses matchs depuis début février. Quevilly-Rouen, le 19ème, reste quant à lui sur 3 défaites consécutives.

Donc on a d'un côté un TFC, dernier, qui ne perd plus, et de l'autre deux concurrents directs qui n'arrivent plus à gagner. Si ces tendances se confirment dans les semaines qui viennent, Tours peut encore espérer décrocher le maintien...Certains appelleraient ça un miracle. Les joueurs et l'entraîneur, eux, affirment y croire encore.

Ca passe donc forcément par un bon résultat des tourangeaux, vendredi 9 mars, contre Valenciennes, au stade de la vallée du cher, à partir de 20H. Notez tout de même que le TFC sera privé de Daniel Mancini, son meilleur buteur, qui est blessé.