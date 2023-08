Après avoir beaucoup bourlingué, Thomas Fernandez prend la tête du centre de formation du Stade Lavallois

Thomas Fernandez a posé ses valises à Laval, lui qui entraînait les U19 de Toulouse, après être passé par Niort, Caen, Lille, Marseille, Les Herbiers, Le Poiré-sur-Vie. Le natif d'Albi, âgé de 53 ans, a donc pas mal bourlingué.

L'ancien défenseur, formé au Toulouse FC dans les années 80, a même joué avec Olivier Frapolli, l'actuel entraîneur du Stade Lavallois : "oui, je connais bien Olivier, mais c'est une coïncidence si nous nous retrouvons à Laval." À Laval, Thomas Fernandez va donc diriger le centre de formation sans entraîner une équipe.

Thomas Fernandez connaît évidemment l'importance que représente un centre de formation au sein d'un club pro : "j'ai visité pas mal de régions en France et ces expériences m'ont appris qu'il faut savoir s'adapter très vite au club où l'on est. La culture des clubs n'est pas la même, on ne voit pas le même football à Caen, qu'au Losc, qu'à Marseille ou à Niort. Il faut vite s'adapter donc on souhaite sortir des joueurs qui correspondent à l'ADN du Stade Lavallois."

"sortir du Stade Lavallois avec des valeurs"

L'Albigeois est lui-même passé par un centre de formation : "je n'oublie pas que je suis un enfant des centres de formation. Cinq années au Téfécé de l'âge de 14 ans et demi à l'âge de vingt ans. C'est un cursus de vie où il faut faire attention parce qu'on accompagne des enfants. Les parents doivent nous faire confiance. Ce sont des enfants, ils ne vont pas tous passer pro mais au moins qu'ils sortent du Stade Lavallois en étant de bonnes personnes, c'est très important, et avec des valeurs."

Thomas Fernandez a signé un contrat de trois ans au sein de la SASP et aura en charge de superviser les équipes U17 et U19. Actuellement, 23 joueurs sont inscrits au sein du centre qui peut accueillir jusqu'à 30 personnes.