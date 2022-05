Après cinq ans de purgatoire, le Stade Lavallois retrouve enfin la Ligue 2

Grâce à son succès à Chambly, le Stade Lavallois a validé son ticket pour la Ligue 2 ce lundi 2 mai 2022. Après les résultats de vendredi, il manquait deux points aux Mayennais pour être certains de monter. C'est chose faite à deux journées de la fin du championnat grâce à la victoire 3 à 0 sur le terrain de Chambly.

Les Lavallois n'ont pas traîné au stade des Marais, en inscrivant le premier but dès la huitième minute. Sur un coup-franc excentré de Julien Maggiotti, Marvin Baudry reprend du bout du pied le ballon dans la surface. Le défenseur central marque ainsi son deuxième but de la saison. Le premier remontait au 12 février contre Cholet (3-1).

Juste après l'heure de jeu, les Mayennais ont inscrit le but libérateur grâce à Geoffray Durbant (son 17e de la saison). Une joie débordante, et un peu trop pour les supporters des Tango avec un jet de fumigène qui a interrompu le match quelques minutes. Kader N'Chobi porte l'estocade à la 82e minute. Et 1, et 2, et 3-0 pour les Tango !

Le club du président Laurent Lairy va ainsi retrouver le statut professionnel

Les années précédentes en National, le Stade Lavallois avait terminé 8e en 2018, 4e en 2019, 9e en 2020 (saison inachevée pour cause de Covid) et 12e en 2021.

Il reste maintenant le titre de champion de France de National à conquérir. Vainqueur de deux Coupes d'été (1982, 1984), le Stade Lavallois n'a jamais remporté de titre en championnat.