Après dix mois sans public au stade de la Source, ouverture de la billetterie pour US Orléans / Concarneau

Enfin ! Les supporters de l'US Orléans et les amateurs de football vont pouvoir retrouver leur équipe et regoûter aux joies d'un match officiel de football dans un stade : la billetterie pour le match entre l'USO et Concarneau/Pages/PageSpectacles.aspx), comptant pour la deuxième journée de National, vendredi 13 août à 19h00, est ouverte, indique le club orléanais.

Dix mois sans public en match officiel !

C'est un événement puisque cette rencontre sera le premier match officiel pour l'USO devant son public au stade de la Source depuis dix mois. Certes, il y a eu deux matchs amicaux en juillet, face au PSG et face à St-Pryvé St-Hilaire (N2), mais cette rencontre officielle sera la première avec des supporters en tribunes depuis le 13 octobre 2020 : ce soir-là, l'USO, alors entraînée par Claude Robin, avait fait match nul 1/1 contre le Red Star, et les 2234 spectateurs présents ne s'imaginaient probablement pas qu'ils n'étaient pas prêts de retourner au stade avant un moment. Quelques jours après, face à l'épidémie de Covid-19, le gouvernement annonçait le deuxième confinement et la tenue de tous les matchs à huis clos, une obligation qui sera maintenue jusqu'à mai 2021.

Pass sanitaire obligatoire

Pour ce match, le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les spectateurs et l'US Orléans annonce qu'il ne sera pas possible de réserver une place précise en tribune, "en application des décisions du gouvernement" : "le placement libre a été décrété dans le but de faire appliquer une distanciation sociale et sera mis en place sur les premiers matchs. Cependant, ces décisions peuvent être amenées à évoluer."

Ce match USO/Concarneau sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, à partir de 18h45 vendredi 13 août : émission animée par Vincent James, en direct du stade de la Source, et commentaires assurés par Alexandre Fremont. En ouverture du championnat, vendredi dernier, les footballeurs orléanais se sont imposés 2/1 à Laval.