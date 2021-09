Après deux matchs nuls, la Berri doit prendre les trois points ce vendredi à domicile face à Sète

Septième sur dix-huit après deux matchs nuls consécutifs, 1 à 1 à Créteil et 0 à 0 face à Saint-Brieuc, les Castelroussins, qui ambitionnent de revenir en Ligue 2, doivent l'emporter face à des Sétois dixièmes. L'objectif de la Berri est d'avoir onze points à l'issue de cette sixième journée.

Après deux matchs nuls consécutifs, la Berri, compte tenu de ses ambitions et donc de ses objectifs, ne peut pas se permettre d'en concéder un troisième de suite face à Sète, classé dixième au classement général. Pour cette deuxième réception de suite au stade Gaston-Petit, la pression du dernier match nul face aux Bretons de St Brieuc sera présente. En effet, après vingt premières minutes plus qu'intéressantes, les joueurs offensifs n'ont jamais réussi à pousser le ballon au fond des filets.

Marco Simone : "Nous avons travaillé le positionnement tactique mais aussi la hargne qu'un joueur doit mettre pour s'arracher et surtout marquer."

L'entraîneur de la Berri Marco Simone a bien analysé le dernier match face à St Brieuc pour que ses joueurs ne reproduisent pas les mêmes erreurs : "Nous avons réalisé 38 centres au cours de notre dernier match à Gaston-Petit. C'est beaucoup mais nous n'avons pas été une seule fois dangereux. Alors bien entendu cette semaine à l'entraînement, nous avons travaillé le positionnement tactique mais aussi la hargne qu'un joueur doit mettre dans la surface de réparation pour s'arracher et surtout marquer."

Avec1,3 millions d'euros de budget, Sète fait avec les moyens du bord alors queles Berrichons ont le plus gros budget de la poule, 7 millions d'Euros. Alors est ce que l'ex-international Italien a une nouvelle fois la pression à quelques heures de recevoir les Héraultais : "Oui en effet, il y a une bonne pression sportive, le groupe et le staff le sait. Nous voulons vraiment prendre ces trois points pour pouvoir enchaîner avec un bon match à l'extérieur face à Bourg-en-Bresse. La victoire elle, est pratiquement obligatoire. Ce sera un match particulier car c'est le deuxième de suite à la maison et il faut donc prendre un maximum de points à domicile pour être serein à l'export."

Vargas est qualifié, Sunu est de retour dans le groupe, Chouaref n'est pas retenu

Pour la réception de Sète, les joueurs retenus avec leurs sélections respectives sont de retour mais ils ne seront pas titulairez. En revanche, l'international Togolais, Gilles Sunu réintègre le groupe, Thibaut Vargas est lui enfin qualifié. Ilyas Chouaref qui souhaitait quitter la Berri à l'intersaison n'a pas encore donné pleinement satisfaction à Marco Simone qui l'a vu jouer dimanche dernier avec l'équipe réserve qui évolue en national 3. Le technicien Castelroussin estime qu'il doit faire beaucoup plus, pas forcément physiquement mais surtout mentalement pour espérer intégrer le groupe professionnel.