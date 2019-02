Après DFCO-OM : "une défaite au goût amer " pour Antoine Kombouaré l’entraîneur dijonnais

Dijon, France

Le DFCO s'est incliné face à Marseille, ce vendredi 8 février 2019 , au stade Gaston-Gérard (1-2). C'est pourtant Dijon qui menait à la mi-temps grâce à un but de Jordan Marié inscrit à la 18e minute. Mais en seconde mi-temps les marseillais se sont montrés plus dominateurs et ont égalisé d'entrée de jeu grâce à Mario Balotelli avant un deuxième et dernier but d'Ocampos (74e).

Une défaite au goût amer - Antoine Kombouaré, l'entraineur dijonnais

Mais les Dijonnais n'ont pas à rougir de cette défaite, ils ont livré "un bon match, il y a eu de bonnes choses" a expliqué Antoine Kombouaré l’entraîneur dijonnais en conférence de presse d'après-match.

"C'est une défaite au goût amer " pour Antoine Kombouaré l'entraîneur dijonnais après ce #DFCOOM (1-2) pic.twitter.com/7q1xRVLuPc — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) February 8, 2019

"Mais en deuxième mi-temps, nous avons trop reculé, nous avons trop subi. Ce n'était pas un grand Marseille mais l'OM a fait la différence avec ses individualités."

Avant le coup d'envoi de ce match, une minute d'applaudissements a été observée pour rendre hommage à Émiliano Sala, l'ex-joueur de Nantes décédé dans un accident d'avion le 21 janvier au-dessus de la Manche.

#DFCOOM une minute d'applaudissements en mémoire d'Emiliano Sala pic.twitter.com/kfn0PDrIQP — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) February 8, 2019

→ Retrouvez les interviews de l'entraineur dijonnais Antoine Kombouaré et de l'attaquant du DFCO, Julio Tavarès ce samedi 9 février sur les ondes de France Bleu Bourgogne.

Prochain match pour le DFCO, ce sera le déplacement à Nîmes, samedi 16 février à 20 heures.