Après l’affront du derby, l’ASSE et ses nouvelles têtes retrouvent le chaudron face à Strasbourg

C’est le match d’ouverture de la 14eme journée de Ligue 1. Ce vendredi, l’ASSE reçoit Strasbourg. Des verts en plein doute et qui auront le droit à une double dose de coaching avec Julien Sablé et Jean-Louis Gasset.

Après la défaite à Lille (3-1), les Stéphanois retrouvent leur stade de Geoffroy-Guichard où le dernier match, le derby face à Lyon perdu 5-0, a été une catastrophe aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

L’ASSE doit donc redresser la tête face à Strasbourg en match d’ouverture de la 14eme journée. Et pour cela, les Verts ont désormais deux entraineurs. Le club a annoncé jeudi 22 novembre l’arrivée dans le staff de Jean-Louis Gasset, chargé d'épauler Julien Sablé.

Fierté

Et pour l’entraineur Julien Sablé, dans cette période de crise, les Verts doivent relever la tête face aux alsaciens."On est tout de même l’ASSE. On a beaucoup de respect pour Strasbourg mais on est l’Asse et nous avons des joueurs qui sont capables de relever ce défi."

En tout cas les joueurs savent que ce rencontre face aux RCSA peut être un tournant. Pour Loïc Perrin, si l’ASSE ne gagne pas ce vendredi, ce sera ensuite très compliqué. "Il n’y a pas le feu mais cela peut aller vite. Au niveau du classement on est dans la bonne partie du tableau mais on est sur une grosse série négative. On doit être sur un état d’esprit de conquérant. Essayer d’étouffer d’adversaire et retrouver la confiance pour ne pas prendre de buts."

Du côté de l'effectif Romain Hamouma, Rémy Cabella et Gabriel Silva sont blessés. Bryan Dabo est lui écarté par le coach.

Actions revendicatives

En face, les Strasbourgeois restent sur une victoire face à Rennes (2-1) et remontent petit à petit dans le classement. Ils ont aussi dans la tête l’élimination des Verts en Coupe de la Ligue. Il y a un mois, le 25 octobre, le Racing Club de Strasbourg a battu l'AS Saint-Étienne aux tirs aux buts 1-1, 4-5 .

Enfin, en marge de ce match, des groupes de supporters, en colère contre le traitement réservé aux ultras prévoient "des actions revendicatives" ce week-end pour contester "la répression disproportionnée" qui les frappe selon eux.