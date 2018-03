Maxime Lopez n'a jamais été du genre à se cacher. Mais plutôt à assumer. Cette fois encore, malgré l'élimination de l'OM en quart de finale de Coupe de France sur la pelouse du PSG (3-0), le milieu de terrain a été l'un des rares à venir s'expliquer devant les caméras et les micros.

"On a pris un petit coup sur la tête. Moi le premier.; ça a été difficile ce soir. On fait une bonne 1ère mi-temps. Je perds le ballon et on prend ce but (D Maria, 45+1). Je prends la responsabilité sur le 1er but. Ce sont des petits trucs sur lesquels il faut que je bosse, parce que c'est le très haut niveau, et on ne peut pas perdre des ballons comme ça" Maxime Lopez