Après l'élimination de Déols, il ne reste qu'un club berrichon en Coupe de France

Dans un duel entre deux équipes mal classées en National 3, il a fallu les tirs au but pour départager Déols et Amilly au sixième tour de la Coupe de France. Tout s'est décanté aux alentours de la première demi-heure. D'abord avec l'ouverture du score par les joueurs du Loiret. Puis l'égalisation par les Déolois seulement quelques minutes plus tard. Puis, plus rien, plus aucun but jusqu'à la fin du temps réglementaire. Au jeu des tirs au but, ce sont les joueurs d'Amilly qui se sont montrés les plus adroits (4-2) et qui vont pouvoir continuer à pimenter un peu leur saison avec l'aventure en Coupe de France.

Après la piteuse élimination de la Berrichonne Football contre Ouest Tourangeau, il ne reste donc qu'un seul club berrichon en lice et qualifié pour le septième tour de la mythique épreuve. Il s'agit de Vierzon ! Le leader de National 3 a éliminé le Tours Football Club, ancien club de Ligue 2 et qui évolue désormais en Régionale 1 (sixième division).