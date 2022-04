TFC - Niort : Après l'envahissement, la pelouse du Stadium prête pour Stade Toulousain - La Rochelle samedi

La grosse inquiétude depuis l'envahissement du terrain lundi soir lors de la victoire du TFC contre Niort qui a actée la montée en Ligue 1, c'est l'état de la pelouse. Car le Stade Toulousain reçoit La Rochelle samedi soir au Stadium pour un match décisif dans la course aux barrages. On a craint des arrachages ou des trous dans la pelouse. Des gens ont aussi tenté de couper les filets des buts. Rien de tout ça, selon Stéphane Cazabat, le responsable technique du Stadium de Toulouse. "L'envahissement n'a pas plus abîmé la pelouse. Elle a été piétiné. On laisse faire le soleil puis on passera une brosse pour l'aider à se relever. Grâce à la pelouse hybride, on peut absorber ce genre d'événements."

Pas d'inquiétude il n'y a pas de morceau de pelouse qui a disparu, rassure Stéphane Cazabat, le responsable technique du Stadium de Toulouse

"Pas d'inquiétude il n'y a pas de morceau de pelouse qui a disparu. Ils ont essayé de prendre les filets mais ils n'ont pas réussi non plus. Ca aurait été en fin de saison, ça ne nous aurait pas gêné. C'est mon troisième ou quatrième envahissement, c'est toujours festif. Mais là ce n'est pas tombé au bon moment avec une série de sept matches au Stadium dont le dernier match à domicile de la saison du TFC le 7 mai avec la réception de Nîmes."

La pelouse sera en bon état grâce à huit jardiniers de la Métropole mobilisés dont deux à temps complet. Une pelouse hybride est une pelouse naturelle plantée dans du sable ce qui la rend plus costaud. Elle a été plantée au Stadium en 2015. Ce joli tapis vert vaut environ 1 million d'euros. Les panneaux publicitaires en bord de terrain ont été endommagés. Des dégâts en cours de chiffrage et qui ne sont pas négligeables.