Après l'euphorie nantaise, une nouvelle défaite pour le Tours Football Club

Après l'exploit en Coupe de la Ligue contre le FC Nantes, le Tours Football Club est retourné ce samedi à la dure réalité du championnat. Les Tourangeaux ont une nouvelle fois perdu, à Lorient (2-0). Les joueurs de Sébastien Gondouin s'enfoncent journées après journées au fin fond du classement.

On les avait quitté avec le sourire. C'était mercredi dernier au stade de la Vallée du Cher. Les joueurs tourangeaux venaient de battre le troisième de Ligue 1, Nantes, en seizième de finale de la Coupe de la Ligue (3-1). Mais la coupe reste la coupe. Elle ne peut cacher la dure réalité du championnat.

Onzième défaite en treize matchs

Cette réalité, les joueurs du TFC l'ont retrouvé à Lorient ce samedi après-midi. Avec à la clé une énième défaite (la onzième pour être précis) en championnat. Score final : 2-0. Les Ciels et Noirs ont fait illusion pendant une mi-temps, en maintenant le score à 0-0, mais Lorient était trop fort : "On connaissait la qualité de cette équipe. On sait qu'on ne vit pas dans le même championnat avec Lorient. Ils font partie des candidats à la montée.", a expliqué le coach tourangeau Sébastien Gondouin en conférence de presse d'après match.

Une expulsion dévastatrice

Jusqu'à la mi-temps, le TFC tenait la baraque, malgré les offensives lorientaises incessantes. Mais l'expulsion de Maki Tall à la 52ème minute a fait exploser le TFC. Par deux fois, les Oranges ont marqué dans la foulée (Gaël Danic à la 58ème ; l'ancien tourangeau Denis Buenga à la 69ème). Le match était alors plié.